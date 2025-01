El vídeo de Mouliaá ante el juez: "Errejón Me tiró a la cama y allí me quitó el sujetador"

El pasado jueves se produjeron las esperadas declaraciones de Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá ante el juez que investiga el presunto delito de agresión sexual del que la actriz acusa al exdiputado de Sumar.

Mientras que Mouliaá ratificó y amplió su denuncia contra Errejón ente el juez Adolfo Carretero, Errejón negó que forzara a la actriz y aseguró que todo lo que ocurrió entre ellos esa noche "fue consentido".

La denunciante declaró que se sintió "incómoda" y "violentada" y así se lo hizo saber al expolítico, que continuó manoseándola.

Preguntada por el juez sobre lo que ocurrió dentro de la habitación en la fiesta a la que fueron juntos, Mouliaá explicó que Errejón primero la empujó contra la pared y ella le "intentó quitar" y expresó que se sentía "muy incómoda".

En ese momento, el juez insiste en preguntar si le dijo de forma clara que parara, y ella vuelve a repetir que le dijo que estaba muy incómoda.

Después -relata Mouliáa- Errejón la empujó a la cama: "Al principio me tocó por encima y luego me tiró a la cama y allí me quitó el sujetador", asegura. Después, Errejón "se sacó el pene" con la intención de "violentar" a la denunciante con una actitud "dominante", según su declaración.

Mouliáa cuenta también que mientras se desarrollaba la escena, el expolítico le decía frases como "me pones mucho".

Por último, el juez leyó la parte de la denuncia en la que Mouliáa relata como Errejón comienza a "lamerle los pechos" cuando ella está en la cama y que se quedó "paralizada" y "no consintió nada". Mouliáa asiente tras la lectura de los hechos, ratificando la denuncia contra el exdiputado de Sumar.