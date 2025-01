El vídeo de la declaración de Errejón ante el juez: "Le toqué el culo y los pechos por debajo del jersey"

El pasado jueves se produjeron las esperadas declaraciones de Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá ante el juez que investiga el presunto delito de agresión sexual del que la actriz acusa al exdiputado de Sumar.

Casi tres meses después de que Errejón presentara su dimisión y la actriz le denunciara, ambos contaron versiones opuestas de los hechos ante el juez. Mientras el exdiputado declaró que todo fue consentido, Mouliaá asegura que le dejó claro que aquella noche no quería tener relaciones.

La actriz expresó su confianza en la Justicia y a las puertas de los juzgados manifestó que había sido muy duro "revivirlo todo de nuevo" ante el juez, aunque insistió en que ha contado "la verdad".

Por su parte, Errejón se mostró tranquilo a su llegada y "contento" a la salida en las que fueron sus primeras palabras públicas desde que anunció su dimisión en un comunicado en redes sociales en el que hablaba de haber llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona".

El vídeo de la declaración de Errejón ante el juez

Cuatro días después de esta declaración, hemos podido ver qué es lo que declaró exactamente el expolítico en su comparecencia ante el magistrado Adolfo Carretero. En un vídeo que ha publicado OKdiario, Errejón explica que en la habitación donde Mouliaá denuncia que ocurrió la primera agresión sexual él le tocó a ella "el culo y los pechos debajo del jersey y encima del sujetador".

Preguntado sobre si se sacó el pene, respondió que no, que lo que sucedió allí "fue un calentón" con vistas a "tener después una relación sexual".

No supo especificar cuánto tiempo estuvieron exactamente en esa habitación pero entiende que fueron "pocos minutos" y que pararon porque "no somos adolescentes" y no iban a tener una relación sexual en la habitación de la casa de unos amigos.

La versión de Mouliaá

Elisa Mouliaá fue la que declaró en primer lugar y ratificó haber recibido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Errejón antes, durante y después de la fiesta en la que se produjeron los hechos investigados.

La actriz, que según las fuentes presentes estuvo emocionada y nerviosa durante su declaración, ha declarado ante el juez que dejó claro a Errejón que no quería mantener relaciones sexuales, que él insistió, que se sintió incómoda y que le llegó a recordar que "solo sí es sí" y que "a una mujer no se la trata así".

Mouliaá insinuó, incluso, que Errejón podría haber echado "algo" en las copas que le llevó.

Las presuntas agresiones que denuncia la actriz sucedieron en el ascensor de camino a la fiesta, en una habitación de la vivienda donde se celebraba y en el piso de Errejón.