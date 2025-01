Cruce de acusaciones entre Errejón y Mouliáa: las dos versiones que han explicado ante el juez

Este jueves fue el día de las esperadas declaraciones de Íñigo Errejón y Elisa Mouliáa ante el juez que investiga el presunto delito de agresión sexual del que la actriz acusa al exdiputado de Sumar. Casi tres meses después de que Errejón presentara su dimisión y la actriz le denunciara, ambos han contado versiones opuestas de los hechos ante el juez.

El exdiputado afirma que todo fue consentido, mientras que Mouliáa asegura que le dejó claro que aquella noche no quería tener relaciones y se ha lamentado a las puertas de los juzgados por lo duro que fue "revivirlo todo de nuevo", aunque insistió en que ha contado "la verdad".

Errejón se mostró tranquilo a su llegada y "contento" a la salida en la que fueron sus primeras palabras públicas desde que anunció su dimisión en un comunicado en redes sociales en el que hablaba de haber llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona".

El exdiputado también confirmó ante el juez que dimitiese por la denuncia de Mouliáa y, aunque no ha especificado el motivo, al ser preguntado por su dimisión ha explicado que las responsables de Sumar dieron por válidos los testimonios anónimos que le señalaban en redes sociales y que ya estaba preparando su salida de la primera línea política tras diez años.

Mouliáa ratifica que fue violencia sexual

Elisa Mouliáa declaró en primer lugar y ratificó haber recibido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte de Errejón antes, durante y después de la fiesta en la que se produjeron los hechos investigados.

La actriz, que según informan fuentes judiciales ha estado emocionada y nerviosa durante su declaración, ha declarado ante el juez que dejó claro a Errejón que no quería mantener relaciones sexuales, que él insistió, que se sintió incómoda y que le llegó a recordar que "solo sí es sí" y que "a una mujer no se la trata así".

Mouliáa insinuó, incluso, que Errejón podría haber echado "algo" en las copas que le llevó.

Las presuntas agresiones que denuncia la actriz sucedieron en el ascensor de camino a la fiesta, en una habitación de la vivienda donde se celebraba y en el piso de Errejón.

Mouliáa señaló, también, que no denunció antes por consejo de su psicólogo al no sentirse preparada y que no busca rédito económico alguno, pues está viviendo una pesadilla. Tras conocer que había denuncias anónimas, se sintió respaldada y quiso denunciar con nombres y apellidos.

Errejón niega la agresión y asegura que hubo consentimiento

La versión de Íñigo Errejón es completamente opuesta a la de Mouliáa. El exdiputado ha reconocido que quedó con la actriz, que la besó y que la tocó, pero siempre de manera consentida y que hay testigos que lo vieron y lo pueden corroborar.

Errejón aseguró que la actriz no iba tan borracha como ella asegura y que ambos acordaron irse de la fiesta juntos para mantener relaciones sexuales en su casa. En cuanto a los motivos por los que la mujer le pudo denunciar, Errejón entiende que pudo ser por darse notoriedad y "subirse a la ola mediática".

A preguntas de su defensa, ha hecho referencia a la denuncia que presentó y retiró después Mouiláa contra su exmarido y en la que él ve una posible acusación falsa. Ella, sin embargo, ha dicho que la retiró por el bien de su hija.