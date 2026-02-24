Ingresado en Tenerife el rey de Noruega tras sufrir una "infección" durante sus vacaciones

La Casa Real noruega ha informado este martes de que el Rey Harald V de Noruega ha sido ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Santa Cruz de Tenerife por una "infección" y una "deshidratación", si bien se encuentra en "buen estado de salud".

"El médico personal del Rey viajará a Tenerife para asistir al servicio sanitario local. La pareja real se encuentra actualmente en Tenerife de vacaciones de invierno", ha detallado la Casa Real en un breve comunicado publicado en su página web.

El primer ministro del país, Jonas Gahr Store, le ha deseado una "pronta recuperación" desde la capital ucraniana, Kiev.