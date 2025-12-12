Iñaki Urdangarin, sobre su paso por la cárcel: "No se lo deseo a nadie"

En una entrevista de casi una hora con la televisión pública catalana, el que fue ex duque de Palma se ha sincerado sobre su vida. Tras esta aparición en la pantalla junto al periodista Jordi Basté, ha adelantado que publicará un libro de memorias titulado 'Todo lo vivido'. Tanto en la entrevista como en el libro repasa su trayectoria deportiva, su exposición mediática y su condena de más de 5 años tras el escandaloso caso Nóos.

El ex cuñado del Rey reconoce en la entrevista, que discurre en catalán, que su mayor arrepentimiento fue cómo gestionó emocionalmente la situación, ya que, por su parte, asegura que preocupó a la gente de su entorno. Tras destaparse el caso Nóos hace 15 años y su ingreso en prisión en 2018, Urdangarin optó por el silencio "por prudencia, por respeto, por miedo", afirma en la entrevista. Pero, con la entrevista y la publicación de sus memorias, ha aclarado que no pretende excusarse. "No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido y compartirlo con honestidad", ha asegurado.

Su condena por fraude, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra Hacienda, derivó en un bucle psicológico negativo que, tal como afirma en la entrevista, no supo manejar. "¿Lloraste mucho?", le pregunta el periodista Jordi Basté, a lo que Iñaki Urdangarin le responde: "Muchísimo".

El paso de Urdangarin por la cárcel

En la entrevista en el canal catalán de RTVE, Urdangarin comenta el caso de corrupción que dañó severamente la credibilidad de la Corona Española. El ex jugador de balonmano cuenta cómo vivió los primeros meses en prisión, que describe como una etapa negativa en la que vivió con una sensación que no desea a "nadie" en la que le privaban de libertad.

No obstante, el que fuera duque de Palma, dice que en prisión consiguió ganar equilibrio y crecer personalmente gracias a libros de autoayuda, de mindfulness y de yoga que pidió durante su etapa carcelaria. Además, se apoyó en el deporte que define como su "medicina".

Su vida personal y "el amor de su vida"

Iñaki Urdangarin ha querido reflexionar sobre su vida personal, en concreto, sobre su divorcio en 2022 con Cristina de Borbón, a quien ha descrito como "uno de los amores de mi vida". Reconoce tanto en la entrevista como en sus memorias que este caso fue el detonante de su separación con la infanta. Aunque actualmente ha rehecho su vida junto a la abogada Ainhoa Armentia.

También ha querido explicarle al periodista Jordi Basté, su relación con su madre y sus hijos. Su madre, por pasar más tiempo con ella en el periodo en el que ingresó en prisión. Sus hijos, porque afirma que le apoyaron durante el proceso y entendieron cómo le afectó personalmente.

"La aceptación de estar en prisión"

Tal como segura Urdangarin sobre su etapa en prisión y su fase posterior a la cárcel, una de las partes más duras fue la aceptación de "saber dónde estás y saber que estarás mucho tiempo". Aunque Urdangarin afirma que, tras más de 5 años en prisión, ha comenzado una nueva etapa vital.

La entrevista, que, como se ha comentado, coincide con la publicación el próximo 12 de febrero de sus memorias, pretende narrar su vida en primera persona tras años sin expresar públicamente su visión de lo ocurrido.