Ilia Topuria denuncia acusaciones "infundadas" de malos tratos: "Mi verdad necesita ser escuchada"

El doble campeón del mundo de luchas marciales mixtas ha emitido un comunicado en el que denuncia que está siendo víctima de un "intento de extorsión". Por ello, va a acudir a los tribunales porque no está dispuesto a ceder "ante la presión, la manipulación o el miedo". "Durante los últimos meses he sufrido presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero", señala en el texto.

Si bien, ha asegurado que la verdad de todo se va a saber gracias a "los hechos". El luchador hispano-georgiano ha avisado de que todo está "perfectamente documentado" y las pruebas ya están a disposición judicial para proceder legalmente. "No solo por intento de extorsión, también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales y todas las amenazas recibidas".

El campeón, que ha renunciado temporalmente a defender su título por estos duros momentos que está atravesando, ha lamentado que a pesar de haber intentado guardar silencio, sobre todo "por mis hijos, que son los pilares de mi vida", se ha visto obligado a hablar porque "callar ya no es proteger, es permitir que la mentira siga creciendo".

Así las cosas, Topuria se ha defendido de las acusaciones alegando que "jamás" ha ejercido "violencia contra nadie" y que se ha regido siempre por "el respeto, la disciplina y la honestidad". Así las cosas, ha depositado toda su confianza en la justicia y ha subrayado que no va a hacer más declaraciones durante el proceso. "Mi verdad no necesita gritar, solo necesita ser escuchada", ha concluido.

Hace tres semanas anunció que no iba a competir durante los primeros meses de 2026

El pasado 27 de noviembre el luchador comunicó a través de sus redes sociales que durante el primer trimestre de 2026 no iba a participar en ninguna competición porque estaba pasando "por un momento difícil" en su vida personal. Ese día, no comentó qué le pasaba, solo que quería "resolver esta situación lo antes posible".

Tal y como ha publicado la revista Hola!, Topuria se está separando de su mujer, la modelo Giorgina Uzcátegui, con la que tiene una hija en común de un año y medio. Los rumores habían saltado a la luz hacía unos meses, aunque ninguno de los dos lo han hecho oficial.

Cuando 'El Matador', apodo con el que se le conoce en el mundo de la lucha, hizo público el parón en su carrera, recibió un mensaje de apoyo del luchador Max Holloway que dejaba entrever lo que pasaba: "Conozco de primera mano la lucha que supone intentar proteger a tus hijos. Espero que todo salga bien". Topuria, además de su hija pequeña, tiene otro hijo fruto de una relación anterior.