Un hombre de 46 años muere por arma de fuego en Catarroja (Valencia)

Un hombre de 46 años ha muerto este domingo por una herida de arma de fuego en Catarroja (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según las fuentes, a las 11:59 han recibido en el CICU el aviso de una persona herida por arma de fuego y ha movilizado hasta el lugar un SAMU, cuyo equipo médico ha certificado la muerte del hombre.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que sobre las 11:20 horas han recibido el aviso de que en las escaleras de un edificio de Catarroja había un hombre desmayado y ensangrentado.

Tras acudir al lugar una patrulla del puesto principal de Alfafar-Catarroja se ha encontrado a un hombre muerto con signos de violencia, principalmente en el cráneo ensangrentado y heridas compatibles con arma de fuego.

Las fuentes de la Guardia Civil han indicado que no tienen constancia de que haya otra persona atrincherada y, en estos momentos, están investigando y averiguando quien es el autor de esta muerte.