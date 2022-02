El hilo de twitter de César Carballo sobre el covid-19 y la guerra Rusia-Ucrania que incendia las redes

El doctor César Carballo se ha convertido en uno de los rostros más mediáticos por sus intervenciones en los medios durante la pandemia. Este jueves, un hilo del doctor sobre cómo puede influir el Covid en la guerra entre Rusia y Ucrania ha incendiado las redes.

En el primer tuit se pregunta ¿Cómo puede influir el COVID en la guerra Rusia-Ucrania? y asegura que "comparados con España los dos están bajando de una ola que parece mas controlada en Ucrania, que es parecida a la de España, aún así su IA está muy alta, aunque la de Rusia es mas del doble. Rusia 0-Ucrania 1" y abre hilo en la red social.

En el siguiente tuit ha comparado la tasa de vacunación de los dos países. "Los dos países tiene una tasa de vacunación bajísima, y seguramente Rusia con Sputnik, una vacuna que contra la variante OMICRON ha resultado ser bastante efectiva (mas de Pfizer según algún estudio independiente). Rusia 1-Ucrania 1" escribe.

En un tercer tuit ha analizado cómo han afectado las variantes a los dos países: "Rusia tiene mas proporción de variante Delta (mas virulenta que Omicron), pero Ucrania tiene mas BA.2 (variante de Omicron) que puede ser mas transmisible que Omicron y tan virulenta como Delta", ha afirmado.

Y termina el hilo con un cuarto tuit en el que asegura que "Con respecto al punto de vista de acogida de refugiados: Máxima cooperación, España debe ser ejemplo de acogida, pero protejamos fronteras: todos con PCR de entrada, y si es positiva,aislamiento y secuenciación para ver qué tipo de variante es. Evitemos introducir BA.2."

Incendia las redes

El tuit ha hecho que miles de persones le hayan contestado, y el urgenciólogo, ante tal cantidad de reacciones ha vuelto a abrir hilo afirmando que "Creo que no se ha entendido el sentido del tweet: nadie quiere quitar hierro a la tragedia humana que se está dando en Ucrania. El tweet hacía mención a una visión de estratégica de bandos enfrentados en una guerra en medio de una pandemia", ha afirmado.

"Si voy a desarrollar una guerra en un terreno que no es el mío, y quiero hacerlo rápido, mejor no hacerlo con un ejército enfermo. Si necesito en ejército sano y me enfrento al virus mas transmisible de la historia, mando a las tropas con vacuna de refuerzo, y sin factores de riesgo, así disminuyó la posibilidad de que contagien, enfermen y necesiten asistencia médica. Proteger a los mandos menos jóvenes y seguramente con factores de riesgo, debe ser una prioridad. Una enfermedad moderada que necesite hospital en campo enemigo no es una opción. Si tengo a las tropas en espacios cerrados (puestos avanzados, trincheras..), un virus respiratorio con una tasa de ataque tan alta, es algo a evitar. Si la guerra se prolonga, no quiero tener tropas a las que hay que enviar a casa por enfermedad."

"Si capturo tropas enemigas he de asegurarme de que no están infectadas con un patógeno respiratorio que pueda afectar a mis tropas. Si el sistema sanitario enemigo está colapsado atendiendo COVID, sin duda mermará su capacidad operativa a muchos niveles. Son consideraciones que seguro que ambos bandos (+ los invasores),habrán tenido en cuenta. Aprovecho: Totalmente EN CONTRA de una guerra/tragedia evitable." afirma en un hilo.