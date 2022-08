¿Hay más riesgo de sufrir Covid persistente si te contagias más de una vez?

La Covid persistente o covid prolongado es una enfermedad cada vez más común entre los pacientes que se han contagiado de Covid-19. Un trastorno, cuyos síntomas dificutan el día a día de las personas que lo padecen.

Asimismo, tras varias olas de coronavirus, es habitual que muchas personas se hayan infectado más de una vez desde el comienzo de la pandemia, aunque con la pauta completa de vacunación y la dosis de refuerzo, la enfermedad ahora cursa de manera más leve.

La reinfección y la Covid persistente son dos aspectos que la ciencia sigue investigando. Pero, ¿pueden influir una en otra? ¿Cuántas más infecciones se tiene más riesgo de contraer la Covid persistente? La doctora Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), aclara estas dudas en una entrevista con Europa Press.

¿Tengo más riesgo de padecer Covid persistente si me he infectado varias veces?

En este sentido, la doctora Pilar Rodríguez Ledo aclara que por el momento no hay suficiente conocimiento al respecto, por lo que recala en la importancia de ser prudentes.

"El tener Covid-19 una vez o dos y no desarrollar Covid persistente, no impide que en otro contagio posterior se pueda desarrollar. Esto es como cuando compras la lotería, cuantos más números compras, más probabilidades de que te toque; aunque la probabilidad global sigue siendo baja, pero existe. No nos podemos resguardar detrás de la seguridad de que nunca nos ha pasado, porque esto no es consistente. Sí hay casos que la desarrollan en el segundo o en el tercer contagio", mantiene la experta

Eso sí, alerta de que personas con patología crónica grave tiene un riesgo añadido, y con la Covid-19 pasa lo mismo, según resalta: "Debemos seguir protegiéndonos para reducir en la medida de lo posible los contagios porque, de momento, se siguen produciendo muertes y hay pacientes que desarrollan la Covid persistente".

Uno de cada ocho personas que han superado el coronavirus sufren Covid persistente

Por otro lado, los datos alertan de que cada vez es más común desarrollar Covid persistente tras superar la enfermedad. La revista de actualidad médica 'The Lancet' ha publicado un nuevo estudio que sugiere que una de cada ocho personas infectadas por COVID-19 sufre síntomas a largo plazo.

La investigación, que ha sido realizada como parte de la iniciativa holandesa Lifelines Corona Research Initiative, ha realizado una comparación de los síntomas que los pacientes sufrían en un largo plazo tras haber sido infectados por el virus SARS-CoV-2 y los que padece una parte de la población no infectada.

Al haber añadido los datos de personas que no han sido contagiadas, hace que la predicción de la prevalencia de los síntomas a largo plazo sea mucho más precisa y que la sintomatología de la Covid persistente sea más fácil de identificar.

"Existe una necesidad urgente de datos que informen sobre la escala y el alcance de los síntomas a largo plazo que experimentan algunos pacientes tras la enfermedad por COVID-19", asegura la autora principal del artículo y profesora de la Universidad de Groningen (Países Bajos) Judith Rosmalen. "Sin embargo, la mayoría de las investigaciones anteriores sobre la COVID prolongada no han analizado la frecuencia de estos síntomas en personas que no han sido diagnosticadas de COVID-19 ni han analizado los síntomas individuales de los pacientes antes del diagnóstico de COVID-19".