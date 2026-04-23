Ya hay fecha para la gran novedad de Bizum: se podrá pagar en comercios físicos

Bizum prepara una revolución en el sistema de pagos en comercios físicos. A partir del próximo mes de mayo, se podrá utilizar este servicio para realizar pagos de manera presencial en comercios físicos de España sin necesidad de utilizar una tarjeta.

El diario ABC indica que será el próximo 18 de mayo cuando la plataforma Bizum, utilizada a diario por millones de españoles, de un paso más en su sistema de intercambio de dinero entre usuarios y amplíe las posibilidades de pago en comercios. De esta manera, con el uso de un teléfono móvil los clientes podrán realizar compras o pagos mediante este sistema.

Ya se puede utilizar Bizum para realizar compras de manera online

Numerosos comercios ya cuentan con esta opción de compra online con la que simplificar el proceso de pago. Con el uso de Bizum, los usuarios no necesitan introducir los datos de sus cuentas bancarias, al igual que ocurrirá con los distintos establecimientos que incorporen esta opción en sus locales físicos a partir de mayo.

La billetera digital denominada Bizum Pay arrancará en fase piloto en algunos bancos y comercios. Según ABC, cada pago que reciba el comercio con Bizum contará con una comisión, al igual que ocurre cuando un cliente realiza el pago de una compra mediante su tarjeta o teléfono móvil al acercarse al TPV. En este sentido, las comisiones serán más baratas para los comercios, al no tener que depender de intermediarios como Visa y Mastercard.

El funcionamiento será igual de sencillo, y permitirá realizar la transacción en cuestión de segundos. No será necesario utilizar una tarjeta física, ya que Bizum se encarga de realizar las transacciones de cuenta a cuenta utilizando para ello tan solo el número de móvil.