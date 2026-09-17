Hallan el cuerpo sin vida de un hombre arrastrado por una riada en Olivella (Barcelona)

Los servicios de emergencia han localizado este jueves de madrugada el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo que había sido arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, han informado los Bomberos de Cataluña.

Esta misma fuente ha indicado que, tras recuperar el cuerpo sin vida, los Mossos d'Esquadra han confirmado que el hombre era el conductor del vehículo. "En Olivella (Garraf), hemos localizado el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo arrastrado por la riera, en una zona accesible", ha indicado el cuerpo de Bomberos en redes sociales.

La información ha llegado después de que el subdirector de prevención de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello, informara de la búsqueda de una persona arrastrada por el agua al pasar por una riera en la misma localidad, en una noche en la que el servicio ha enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental, el Alt Penedès (Barcelona) y el Baix Penedès por tiempo violento.

Illa traslada su pésame a los familiares del hombre fallecido

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha transmitido su "más sentido pésame" y su "calor" a los familiares del hombre fallecido. A través de un mensaje publicado en su perfil de X, el presidente ha indicado que está en contacto con la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, para "seguir la evolución y las consecuencias de las lluvias intensas en diversas zonas de Cataluña".

El presidente catalán también ha transmitido su apoyo "a todos los municipios afectados" y su agradecimiento a "los alcaldes, alcaldesas y a todos los servicios de emergencia por su labor".