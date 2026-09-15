Fin a las estafas comerciales por SMS: las operadoras bloquearán los mensajes de las empresas que no estén verificadas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va a bloquear a partir de hoy aquellos mensajes SMS, MMS o RCS que envíen las empresas que no hayan registrado en las bases de datos oficiales del organismo las marcas, denominaciones sociales o dominios oficiales con las que envían estos mensajes.

Esta obligación afecta a cualquier entidad que envíe avisos con su nombre -bancos, aseguradoras u operadoras de transporte-. De esta manera, el nuevo registro de alias va a permitir verificar que los mensajes proceden, realmente, de la entidad emisora. La CNMC busca devolver la confianza a los usuarios y reforzar su protección frente a fraudes de suplantación (smishing).

Las empresas que no se hayan registrado pueden hacerlo en cualquier momento

La medida se enmarca en el Plan Antiestafas del Gobierno, articulado mediante una orden ministerial que obliga a los operadores a bloquear llamadas y SMS fraudulentos. Así las cosas, el presidente de la CNMC, Juan José Ganuza, ha explicado que la entidad que no haya registrado sus alias antes de este martes no podrá enviar mensajes identificados con su marca o nombre.

Si se envían sin el nombre, sí podrán hacerlo; al igual que aquellas marcas que quieran registrarse, pueden hacerlo en cualquier momento, aunque se haya pasado el plazo oficial. Se trata de una medida que quedó constituida el pasado 28 de marzo.

El registro recoge todos los identificadores alfanuméricos

Posteriormente, a finales de abril, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, avanzó que la base de datos oficial gestionada por la CNMC estaría operativa desde el 7 de junio.

El registro recoge todos los identificadores alfanuméricos (letras, números o combinaciones) que se utilicen en envíos a números españoles. El titular o su representante puede solicitar modificaciones, suspensiones, reactivaciones y cancelaciones. Con este hito se despliega la última gran medida del plan del Ejecutivo contra las estafas telefónicas y por SMS.