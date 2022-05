Felipe VI y el Rey emérito se reencuentran este lunes en Zarzuela casi dos años después

El Rey Felipe VI se reencuentra por primera vez con su padre, el Rey emérito, este lunes casi dos años después de que Don Juan Carlos se viera forzado a marcharse de España para evitar que algunas de sus actividades, ya en el punto de mira de la justicia, dañasen a la Corona y después de casi cuatro días en tierras gallegas.

Visita enmarcada en el ámbito privado

Padre e hijo no se han visto en todo este tiempo y solo ha transcendido que hayan mantenido una conversación telefónica. Esta tuvo lugar hace justo una semana, el 15 de mayo, y vino motivada porque Don Felipe viajó a Abu Dhabi, donde tiene su residencia Don Juan Carlos, para trasladar las condolencias por la muerte del presidente de Emiratos Árabes Unidos.

Zarzuela dejó claro que el desplazamiento iba a ser breve y con ese único objetivo, descartando así un encuentro entre ambos, pero posteriormente informó de que habían hablado por teléfono y habían acordado que se verían cuando Don Juan Carlos viajara a España, sin confirmar entonces que la visita era tan inminente.

La cita está prevista para este lunes en el Palacio de la Zarzuela, la que fuera la residencia oficial de Don Juan Carlos durante todo su reinado y también desde mucho antes, ya que se instaló en ella en 1962 por expreso deseo de Franco, que quería tenerle cerca de su propia residencia en El Pardo.

El antiguo monarca, que en estos cuatro días no ha hecho declaraciones más allá de algún comentario a las preguntas de los periodistas sobre su estado y cómo estaba viviendo su vuelta, ha reconocido este domingo que lo que espera de la jornada de mañana es "muchos abrazos y ver a la familia".

El Emérito regresará a Abu Dabi el mismo lunes

Sin embargo, el regreso a Zarzuela será breve, de apenas unas horas, ya que el emérito volará ese mismo día de vuelta a Abu Dhabi, donde ha establecido por el momento su residencia permanente, según adelantó Zarzuela.

En cuanto a quiénes se verán con Don Juan Carlos, además de Don Felipe, también lo hará la Reina Sofía, quien no ha visitado en estos casi dos años a su marido en Emiratos, como sí han hecho sus dos hijas, Elena y Cristina, y también algunos de sus nietos. Doña Sofía regresa precisamente este domingo a Madrid tras realizar un viaje privado a Miami para participar en los actos por el V Centenario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano organizada por el Queen Sofia Spanish Institute.

Al informar de su llegada a España este jueves, Zarzuela solo mencionó al Rey, a Doña Sofía y dijo que también vería a "demás miembros de su familia", sin citar expresamente a la Reina Letizia o la infanta Sofía, a quienes tampoco ha visto en todo este tiempo.

La Casa Real no da detalles sobre el reencuentro

Desde Casa Real insisten en no brindar más detalles sobre el reencuentro familiar, que enmarcan en el ámbito privado del Rey, y por tanto no lo han incluido en su agenda pública. Además, a priori, la intención es no informar sobre el mismo, si bien está por ver si finalmente trasciende alguna foto de Don Juan Carlos con su hijo o con su esposa o de toda la familia junta.

Además de a la infanta Elena, que le recibió a pie de escalerilla el jueves en el aeropuerto de Vigo, Don Juan Carlos ya tuvo ocasión de ver el sábado a su nieto Pablo Urdangarín, que jugó un partido de balonmano con el Barça B en Pontevedra el sábado por la tarde.