FACUA denuncia a Madring ante Consumo por no permitir el acceso con alimentos a los asistentes al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

La asociación de consumidores Facua ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a Madring por impedir el acceso con alimentos comprados en el exterior al Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra del 11 al 13 de septiembre en Madrid.

La asociación advierte en un comunicado que esta prohibición es una práctica ilegal que ya ha sido sancionada anteriormente por el Ministerio que lidera Pablo Bustinduy en el caso del Reggaeton Beach Festival, cuando se sancionó a los organizadores del festival por imponer esta cláusula al considerarla abusiva.

La prohibición de alimentos en el Gran Premio

FACUA-Consumidores en Acción ha recordado que en la sección de Preguntas Frecuentes de la página del evento se señala que "no está permitido acceder al recinto con comida y bebida propia", mientras que en el apartado destinado a los objetos prohibidos aparece la "comida" y los "envases: botellas de vidrio, botellas metálicas/latas y botella plástica máx. 500 ml".

En este sentido, FACUA ha señalado que la prohibición de acceder al recinto con alimentos o bebidas adquiridos en el exterior no responde a razones de seguridad, higiene ni a ninguna otra causa objetiva que permita justificarla, además de que esa prohibición tampoco parece necesaria para el correcto desarrollo del evento que tendrá lugar este fin de semana.

La Fórmula 1 regresa a Madrid

La capital española acoge después de 45 años la Fórmula 1, una noticia a la que el piloto Carlos Sainz le hace especial ilusión. Tanto que ya ha admitido que tiene "ganas de probar" el nuevo circuito. "No imaginaba nunca poder llegar a tener una carrera aquí en Madrid. Imagínate ganándola; es algo que sueño a partir de ahora. De ahora en adelante, teniendo este GP en Madrid, no hay otra cosa que vaya a trabajar con más ganas que ser campeón del mundo primero, pero también ganar una carrera en Madrid".