Expertos reclaman al Gobierno una evaluación independiente de la gestión de la pandemia del coronavirus

Casi dos años después del comienzo de la pandemia del coronavirus todavía permanecen muchos aspectos por esclarecer. Por ello, un grupo de 14 expertos ha publicado un artículo en el último número de la 'Gaceta sanitaria' en la que solicitan que se realice un estudio independiente sobre la gestión de la pandemia en España, tanto de manera sanitaria, política, como socioeconómica, con el fin de no volver a cometer los errores y entender qué es lo que ha pasado durante estos dos años.

Esta petición ya la realizaron a comienzos de la pandemia a través de dos artículos que publicaron en la revista 'The Lancet', aunque por el momento sus propuestas no han tenido éxito. Sin embargo, en septiembre de 2021, el Ministerio de Sanidad acordó con las Comunidades Autónomas durante el Consejo Interterritorial de Salud crear un grupo de trabajo para definir el marco en el que se llevará a cabo esta evaluación independiente. Aunque por el momento se desconoce cualquier avance en estas investigaciones.

Nuestra población se ha visto extraordinariamente afectada por la Covid-19

En el artículo, los expertos recuerdan que en 2019, el año previo a la pandemia del coronavirus, el Sistema Nacional de Salud (SNS) tuvo una alta puntuación en el índice de seguridad sanitaria global. Aunque, apuntan que "nuestra población se ha visto extraordinariamente afectada por la Covid-19 en términos de incidencia acumulada, mortalidad asociada y disrupción social y económica" y reconocen que "lo cierto es que la crisis financiera iniciada en 2008 supuso un serio revés para el SNS, el gasto en salud está bajo la media de los países de la Unión Europea y no se ha invertido suficiente en salud pública", por lo que "todo eso ha lastrado su efectividad ante esta pandemia".

Tras ello, insisten en la necesidad de realizar esta evaluación de estos dos últimos años y matizan que varios países además de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han promovido estas comisiones. Además, quieren evaluar la gobernanza, la preparación y la toma de decisiones, desde la proporción de los datos de contagiados y mortalidad, como las funciones en atención primaria.

Por otro lado, también defienden la importancia de analizar cómo ha afectado el coronavirus a la población en un nivel socioeconómico, con la imposición del teletrabajo, cierre de negocios, comunicación del Gobierno, información dada a los medios, etc.

¿Qué expertos han participado en este artículo?

Los expertos que participan en este último artículo publicado este mes de enero, son: Rafael Bengoa, ex consejero de Sanidad del País Vasco; Juan Gestal, de la Universidad de Santiago de Compostela; Ildefonso Hernández, de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Manuel Franco, de la Johns Hopkins; José María Martín Moreno, de la Universidad de Valencia; Joan Carles March, de la Escuela Andaluza de Salud Pública; Álex Arenas, del departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la universidad Rovira i Virgili de Tarragona; Carme Borrell, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona; Alberto L. García-Basteiro, de ISGlobal del Hospital Clínico de Barcelona; Beatriz González López-Valcárcel, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Helena Legido-Quigley, de la 'London School of Hygiene and Tropical Medicine' y 'Saw Swee Hock School of Public Health', de la universidad de Singapore; Sergio Minué, de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada; Carles Muntaner de la Universidad de Toronto y Carmen Vives-Cases, de la Universidad de Alicante.