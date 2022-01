Tercera dosis: ¿cuándo debo vacunarme después de pasar el covid?

Tras el gran aumento de contagios debido a la variante ómicron, muchas personas se han visto obligadas a retrasar su tercera dosis de la vacuna al haber sido positivos. Las autoridades recomiendan esperar un tiempo en caso de haber contraído el coronavirus.

Sanidad ha adelantado el pinchazo de la tercera dosis un mes, es decir, ha reducido el tiempo de los seis meses a los cinco en caso de haber recibido la segunda dosis de la vacuna en el caso de Pfizer o Moderna. El tiempo sería menor en caso de haber recibido los viales de AstraZeneca o Janssen podrán ponerse a partir de los 3 meses.

¿Hay que vacunarse si has dado positivo tras la segunda dosis?

Si has resultado positivo y dudas sobre si vacunarte o no de la tercera dosis, las autoridades sanitarias sí recomiendan vacunarse nuevamente contra el coronavirus. La evidencia emergente demuestra que vacunarse contra el COVID-19 después de recuperarse de la infección por COVID-19 le brinda una protección adicional a su sistema inmunitario. Hay estudios que demuestran que las personas que no se vacunan tras haber superado el coronavirus, tienen un 50% más de opciones de volver a contagiarse que los vacunados.

¿Cuánto tengo que esperar desde el positivo para ponerme la tercera dosis

La Comisión de Salud recomienda que si has pasado el coronavirus esperes un tiempo prudencial para inocularte la tercera dosis. Lo que aconsejan es dejar pasar un plazo de cuatro semanas desde el diagnóstico del positivo, siempre y cuando ya hayan desaparecido los síntomas.

Las personas que hayan recibido un tratamiento con con anticuerpos monoclonales o plasma de convaleciente para superar el COVID-19 o personas que tienen antecedentes de síndrome inflamatorio multisistémico en adultos o niños, es probable que tengan que esperar más que las cuatro semanas indicadas, siempre siguiendo los consejos de los médicos que le hayan atendido.

¿Puedo vacunarme siendo positivo?

Las personas con COVID-19 que tienen síntomas deben esperar para vacunarse hasta haber superado la infección y hasta que reúnan los criterios para suspender el aislamiento; las personas sin síntomas también deben esperar hasta que reúnan los criterios para vacunarse. Una vez que el resultado sea negativo, la recomendación es la de vacunarse cuatro semanas después del inicio de la infección.

En caso de estar en un periodo de cuarentena, hay que retrasar la vacunación para evitar la posible exposición del personal de atención médica y de otras personas durante la consulta de vacunación.

