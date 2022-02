Un experto explica por qué ve imposible que volvamos a la normalidad previa a la pandemia

Ya son seis las olas que hemos atravesado desde que comenzó la pandemia y la gran pregunta sigue sin tener respuesta: ¿Volveremos algún día a la normalidad previa a la pandemia? El profesor de Química en Colorado, José Luis Jiménez, ha descartado esta opción en 'La Sexta Noche'.

El profesor cree que, aunque a todos nos "gustaría volver a la normalidad previa a la pandemia", eso no va a ocurrir porque "el mundo de 2019 ya no existe" y "ahora hay un patógeno que puede ser bastante puñetero, que no se va, y que seguramente va a volver en forma de nuevas variantes", explicó.

Pero que no volvamos a tener la normalidad de 2019, no significa que no podamos adaptarnos a una "normalidad distinta". "Hay que hacer una normalidad diferente a la de antes, en la que tengamos más cuidado", señaló el profesor y advirtió de que "si hacemos lo mismo que hacíamos antes, las consecuencias para la salud van a ser peores, y se van a acumular las infecciones".

Jiménez insistió en que si nos empeñamos en vivir en la normalidad de antes, esto tendrá "consecuencias para la salud". Por ello el profesor de Química apuesta por otra opción: "que cuando suban los casos, nos pongamos las mascarillas, y mejoremos la ventilación antes de que venga otra ola". "Si en mayo o junio viene la séptima ola, nos va a arrollar, y luego bajará cuando se le acabe la gente a la que contagiar, como ahora", pronosticó.