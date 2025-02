Una excolaboradora de Canal Red relata el acoso de un "dirigente de izquierdas": "¿Por qué le dejasteis cerca de trabajadoras jóvenes?"

La activista y 'youtuber' Ayme Román publicó un vídeo en su canal de Youtube el pasado mes de octubre en el que relataba el acaso sexual que sufrió por parte de un dirigente político de izquierdas que la llamaba a altas horas de la madrugada, "la abrazaba" y "sobaba".

A raíz de las denuncias por violencia sexual contra Íñigo Errejón, la activista -que fue colaboradora en el canal de televisión de Pablo Iglesias- confesó en el vídeo donde hablaba de este asunto que ella también había sufrido acoso sexual por parte de otro exdirigente de izquierdas.

Ayme contaba que este hombre la "llamaba a las 3.00 de la madrugada", la "sobaba" y "toqueteaba" y le decía que "había surgido la magia" entre ellos.

"Durante un tiempo en el que yo orbité alrededor de cierto partido sin llegar nunca a formar parte del mismo me estuvo llamando a las 03:00 de la madrugada, insistiendo en quedar conmigo y, posteriormente, abrazándome por detrás y por delante, cogiéndome, sobándome y toqueteándome y diciéndome que había surgido magia entre nosotros un exdirigente de ese partido", relataba en el vídeo de 'Youtube'.

"En Podemos todos lo sabían"

"Después de que me toqueteara y de que me dejara en paz cuando intervino alguien ajeno al partido, empecé a investigarle y descubrí que en ciertos círculos todo el mundo conocía al a menos una víctima de este señor", criticó. "Y no solo eso, sino que varias víctimas suyas habían denunciado lo sucedido dentro del partido", abundaba.

Román critica que Podemos no advirtiese a las mujeres sobre Monedero

Román se lamentaba ante la cámara e interpelaba a Podemos y al entorno de Canal Red donde trabajó preguntándose: "¿por qué me dejasteis cerca de esta persona?; ¿por qué dejasteis a esta persona cerca de trabajadoras jóvenes y comunicadoras a las que agredió sexualmente?; ¿por qué no le apartasteis hasta años después?", se quejaba.

Por sus palabras, y tras salir a la luz más acusaciones, se deduce que Román habla del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, señalado por presunto acoso sexual a varias mujeres muy jóvenes del entorno político de la formación morada.

Además, su testimonio coincide con el que el periodista Sergio Gregori -que también trabajó en Canal Red- relata en un audio de WhatsApp enviado a la exmilitante de Podemos Raquel Ogando al que tuvo acceso 'ABC'.

Según contaba Gregori en ese audio, Monedero se puso "muy pesado" con Ayme Román. "No sé si la llegó a babosear pero se puso muy pesado en la Fiesta de la Primavera. La llamaba a las 3 de la mañana y la abrazaba, fue muy incómodo todo eso", explicaba.