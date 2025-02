Un expresentador de la televisión de Pablo Iglesias revela acosos sexuales de Monedero a varias mujeres

El estallido del 'caso Errejón' por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliáa y varias denuncias anónimas de mujeres contra el exdirigente de Sumar por violencia sexual, ha salpicado a otros políticos que también han sido señalados -sin hacer públicos sus nombres- por acoso sexual.

Es el caso del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero. En el #MeToo español iniciado por la periodista Cristina Fallarás con la publicación de testimonios anónimos de mujeres en los que relatan violencia sexual por parte de hombres famosos y no famosos, algunas mujeres ya señalaron a Monedero, y, posteriormente, la influencer Sindy Takanashi publicó en su perfil de Instagram otras denuncias de mujeres que acusaban al político de acoso.

Ahora, el cerco se estrecha alrededor de Monedero después de que el diario 'ABC' haya tenido acceso a un audio de un excolaborador de Pablo Iglesias en el que relata acoso sexual a dos mujeres.

El periodista Sergio Gregori, uno de los fundadores del canal de televisión de Pablo Iglesias ahora enfrentado al exlíder Podemos, es el autor de ese audio.

El audio en cuestión fue enviado por WhatsApp a la militante Raquel Ogando y hace referencia a una conversación entre ambos sobre Juan Carlos Monedero y otras dos chicas.

"Esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí, 'X' (nombre de una de las chicas) me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, cosas de baboseo, cosas que tal como me las contó suena a agresión sexual, que es grave, y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública...Como 'X' no quiso denunciar nada yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Monedero", asegura en el audio.

Pablo Iglesias apartó al Gregori en enero 2024. Él presentaba 'El Tablero' y debido a su postura en redes sociales y sus conversaciones con militantes de Podemos, acabaron retirándole.

El periodista asegura en la grabación a la que ha tenido acceso 'ABC' que lo que se rumorea sobre el comportamiento de Monedero con las mujeres son "más que rumores" y que lo que se sabe de él "es mucho más de lo que había oído sobre Errejón".

Llamadas de madrugada y "tocamientos"

Según cuenta el periodista, el fundador de Podemos también se puso muy pesado con una segunda chica. "No sé si la llegó a babosear pero se puso muy pesado en la Fiesta de la Primavera. La llamaba a las 3 de la mañana y la abrazaba, fue muy incómodo todo eso" y concluye diciendo que "no es algo que sea plato de buen gusto" para él.

La segunda joven que menciona Gregori en el audio, dio a conocer estos hechos en su canal de YouTube, pero sin mencionar al político.

La chica habla en el vídeo de "llamadas a las tres de la mañana", "abrazos y tocamientos" por parte de un exdirigente de Podemos que le decía que "había surgido la magia entre ellos".

La joven contaba que cuando ya consiguió que la dejara en paz por la intervención de otra persona ajena al entorno político, comenzó a investigar en los círculos donde se movía esta persona en Madrid y descubrió que todo el mundo conocía, al menos, a una víctima de este individuo, y muchas de estas víctimas habían denunciado los hechos dentro del partido.

Fuentes consultadas por ABC desde hace más de un año aseguran que "todos" en Podemos "saben lo de Monedero como sabían lo de Errejón" y que los intentos de varias mujeres de denunciarlo, no tuvieron éxito.

"Me empotró contra una pared"

Otra mujer que ha acusado directamente a Monedero es Lola Sánchez Caldentey, eurodiputada de Podemos en su primera irrupción en las instituciones.

Caldentey arremetió contra Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero en redes sociales hace unos días. La exeurodiputada describe a Iglesias, con el que compartió tiempo como parlamentaria europea, como un "cobarde", "narcisista de libro" y "ególatra" y asegura que presenció varias infidelidades del exlíder de Podemos a Irene Montero (su actual pareja).

De Monedero asegura que "está salido" y relata que en un cierre de campaña de Podemos la "empotró contra la pared" cuando se fueron "a tomar unas copas". Además, asegura que esto mismo lo hizo también con "otra compañera".

Para Caldentey, tanto Iglesias como Monedero son "acosadores de mujeres".