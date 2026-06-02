Un estudio revela que casi un millón y medio de niños abandona el deporte por motivos económicos en España

Según el último estudio realizado por GfK España, 1,3 millones de niños y niñas se han visto excluidos del deporte de equipo por razones estrictamente económicas. Entre los colectivos más perjudicados se encuentran las chicas, los hogares monoparentales y las familias con un solo ingreso.
De hecho, los datos muestran cómo una de cada cinco familias con hijos en edad deportiva enfrenta alguna barrera económica que impide o limita la práctica de sus hijos.
La magnitud del problema
- Se estima que 987.000 hogares tienen alguna barrera económica al deporte de sus hijos, es decir, un 22,2% de los 4,4 millones de hogares españoles con menores de entre 5 y 18 años.
- Son, aproximadamente, 1.324.000 los niños y niñas afectados, lo que equivale a 2 de cada 10 niños en España.
- Se cree que 744.000 menores dejaron el deporte sin encontrar ninguna alternativa.
- La cuota mensual media de quienes practican actualmente es de 72,50 euros al mes. El 44% de las familias que dejaron el deporte de sus hijos afirma que este gasto compite directamente con las necesidades básicas del hogar. Además, el 34% siente incomodidad al no poder dar a sus hijos lo que otras familias sí pueden.
Las chicas, excluidas antes de entrar al sistema
Siguiendo los datos presentados por GfK España para Tod@s Juegan, 541.000 niñas nunca pudieron practicar deporte en equipo. Esto se debe a que el precio suele ser mayor para los deportes que ellas prefieren, como lo reflejó el 40% de las encuestas, frente al 16,6 de los chicos.
Además, un 43,8% de las niñas que nunca pudieron practicar su deporte preferido escoge gimnasia, un deporte sin red de instalaciones municipales comparable a la del fútbol, deporte preferido por los niños por un 54%.
La historia de José Ignacio Arrufat y Tod@s Juegan
José Ignacio entrenaba a chavales en el equipo de su barrio, cuando su hijo le comentó que tenía un fichaje nuevo. "Se llama José y vive en la resi", le dijo, refiriéndose a una residencia de menores. "Fuimos a hablar con la residencia y allí me topé con una realidad social... este chico no tenía quien llevarle y traerle, así que me ofrecí voluntario", explica.
"Con ese chico yo fui creando un vínculo, me lo llevé dos o tres veces de vacaciones y casi era parte de la familia", cuenta José Ignacio. Ahí fue cuando se dio cuenta de la necesidad que tenían muchos menores: "Muchas familias no tienen la posibilidad de acceder al deporte por temas económicos".
De esta forma nació Tod@s Juegan, una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ayudar a aquellos menores que no puedan permitirse estar en un equipo o un club. Además, acompañan a los menores a sus entrenamientos y partidos y no solo se centran en el fútbol, sino que abordan el problema de raíz, ayudando a niños y niñas a encontrar plazas en gimnasia, atletismo, natación o deportes de raqueta.
Desde la asociación mantienen que "es un desastre que haya un millón de hogares que no puedan permitirse pagar una cuota" y creen firmemente que "es una herramienta brutal para poder incluirse en la sociedad". Insisten en que se debe "invertir en esto" para que "ningún niño se quede sin jugar".