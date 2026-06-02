Un estudio revela que casi un millón y medio de niños abandona el deporte por motivos económicos en España

Según el último estudio realizado por GfK España, 1,3 millones de niños y niñas se han visto excluidos del deporte de equipo por razones estrictamente económicas. Entre los colectivos más perjudicados se encuentran las chicas, los hogares monoparentales y las familias con un solo ingreso.

De hecho, los datos muestran cómo una de cada cinco familias con hijos en edad deportiva enfrenta alguna barrera económica que impide o limita la práctica de sus hijos.

La magnitud del problema

Se estima que 987.000 hogares tienen alguna barrera económica al deporte de sus hijos, es decir, un 22,2% de los 4,4 millones de hogares españoles con menores de entre 5 y 18 años.

Son, aproximadamente, 1.324.000 los niños y niñas afectados, lo que equivale a 2 de cada 10 niños en España.

Se cree que 744.000 menores dejaron el deporte sin encontrar ninguna alternativa.

La cuota mensual media de quienes practican actualmente es de 72,50 euros al mes. El 44% de las familias que dejaron el deporte de sus hijos afirma que este gasto compite directamente con las necesidades básicas del hogar. Además, el 34% siente incomodidad al no poder dar a sus hijos lo que otras familias sí pueden.

Las chicas, excluidas antes de entrar al sistema

Siguiendo los datos presentados por GfK España para Tod@s Juegan, 541.000 niñas nunca pudieron practicar deporte en equipo. Esto se debe a que el precio suele ser mayor para los deportes que ellas prefieren, como lo reflejó el 40% de las encuestas, frente al 16,6 de los chicos.

Además, un 43,8% de las niñas que nunca pudieron practicar su deporte preferido escoge gimnasia, un deporte sin red de instalaciones municipales comparable a la del fútbol, deporte preferido por los niños por un 54%.

La historia de José Ignacio Arrufat y Tod@s Juegan

José Ignacio entrenaba a chavales en el equipo de su barrio, cuando su hijo le comentó que tenía un fichaje nuevo. "Se llama José y vive en la resi", le dijo, refiriéndose a una residencia de menores. "Fuimos a hablar con la residencia y allí me topé con una realidad social... este chico no tenía quien llevarle y traerle, así que me ofrecí voluntario", explica.

"Con ese chico yo fui creando un vínculo, me lo llevé dos o tres veces de vacaciones y casi era parte de la familia", cuenta José Ignacio. Ahí fue cuando se dio cuenta de la necesidad que tenían muchos menores: "Muchas familias no tienen la posibilidad de acceder al deporte por temas económicos".

De esta forma nació Tod@s Juegan, una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ayudar a aquellos menores que no puedan permitirse estar en un equipo o un club. Además, acompañan a los menores a sus entrenamientos y partidos y no solo se centran en el fútbol, sino que abordan el problema de raíz, ayudando a niños y niñas a encontrar plazas en gimnasia, atletismo, natación o deportes de raqueta.

Desde la asociación mantienen que "es un desastre que haya un millón de hogares que no puedan permitirse pagar una cuota" y creen firmemente que "es una herramienta brutal para poder incluirse en la sociedad". Insisten en que se debe "invertir en esto" para que "ningún niño se quede sin jugar".