El estrés hídrico en España se agrava con la reserva de los embalses al 50,7%

La situación de sequía en España sigue empeorando. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, la reserva hídrica se encuentra al 50,7% de su capacidad tras el acusado descenso de precipitaciones.

En concreto, el promedio es de solo 3 litros por metro cuadrado en los doce primeros días de este mes de abril, lo que convierte a este mes en "extremadamente seco". Hasta ahora, el abril más seco de la serie histórica es el de 1995, con 23 litros por metro cuadrado acumulados en todo el mes, según la Aemet.

En el cómputo global del año hidrológico, el valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre hasta el 11 de abril de 2023 es de 334 litros por metro cuadrado, lo que representa alrededor de un 21 % menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo (425 litros por metro cuadrado).

Estos valores se sitúan muy por debajo de los habituales en la franja cantábrica salvo en Galicia, en gran parte de la mitad este de la Península junto con el tercio sur, donde muchas zonas no llegan al 75 % de su valor normal, y en el archipiélago canario, salvo la mitad sur de la isla de Tenerife.

La sequía meteorológica de larga duración que sufre nuestro país -sobre todo en el nordeste de Castilla y León, País Vasco, Navarra, norte de Aragón, Cataluña, Andalucía y sur de Castilla-La Mancha- persistirá los próximos días ante la falta de previsión de grandes cantidades de lluvias para las últimas semanas de abril.

Esta sequía, lejos de revertir, no augura pronósticos mejores: a corto plazo, mayo no parece que vaya a ser muy lluvioso, y junio nunca lo suele ser, mientras que las predicciones a largo plazo, es decir, el verano, anuncian un trimestre muy caluroso y con temperaturas por encima de lo normal.

La reserva hídrica, muy por debajo de la media del decenio

Con respecto a los embalses, la reserva hídrica se encuentra al 50,7 por ciento de su capacidad total con 28.400 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 282 hectómetros cúbicos (el 0,5 por ciento de la capacidad total de los embalses).

Esta cantidad es ligeramente superior a la del año pasado en estas mismas fechas (27.244 hm3), pero se mantiene muy por debajo de la media del decenio (37.818 hm3).

La del Guadalquivir y el Guadiana, las cuencas en situación más crítica

Por cuencas, las más deficitarias siguen siendo las andaluzas y el Levante, con niveles por debajo del 30 %; el estrés hídrico es especialmente relevante en el Guadalquivir, con el 25,2 % de su capacidad total, así como en las cuencas internas de Cataluña, en el 26,1 %, y las de Guadalete-Barbate, al 28,4 %.

Les siguen en cuanto a bajos niveles, las cuencas del Guadiana, en el 34 %; la del Segura, al 35,1 % de su capacidad, y la cuenca mediterránea andaluza, al 36,7 %.

Las cuencas con más recursos

Por el contrario, las cuencas con más recursos son Galicia Costa (84,6 %) la del Cantábrico Oriental (83,6 %), Internas del País Vasco (81 %), Cantábrico Occidental (78,6 %), Miño-Sil (77,2 %), Duero (69,3 %) y Tinto, Odiel y Piedras (68,1%).

La cuenca del Tajo almacena esta semana 6.796 hm3 en sus embalses, el 61,5 % de su capacidad, es decir, 70 hm3 menos de agua embalsada respecto a la semana pasada, aunque continúa un 12,6 % por encima del volumen almacenado el año pasado por estas fechas (5.398hm3 ).

Ante esta situación, el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien ha convocado para mañana en Madrid la Mesa de la Sequía, ha lamentado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el "momento particularmente difícil" desde el punto de vista hidrológico y del descenso de las lluvias, en el que se encuentran las cuencas, en particular las del Guadalquivir y Guadiana.

Por su parte, el Gobierno andaluz aprobará próximamente un tercer decreto contra la sequía de 163 millones de euros, de los que más de 40 irán destinados a ayudas al sector agroalimentario, que sufre este problema "de manera determinante", según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien deplora la situación "dramática" en Andalucía.

Planas ve "claramente ilegal" regular regadíos en Doñana

El ministro de Agricultura también ha hablado en rueda de prensa sobre la situación en Doñana. Planas considera "claramente ilegal" la proposición de ley que se tramita en el Parlamento de Andalucía para regularizar cerca de 800 hectáreas de regadío en el entorno del Parque Nacional de Doñana porque va en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se arroga una competencia que no es autonómica y porque es "irreal" dado que "no se dispone de agua" y "no se tiene título para atribuir agua.

Por ello, ha solicitado a la Junta de Andalucía que retire la propuesta y ha refrendado el anuncio de vicepresidenta tercera del Gobierno de interponer recursos de inconstitucionalidad cuando si se completa el trámite jurídico.