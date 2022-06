Esto es lo que cuesta criar a un hijo en España: un 14,5 % más que hace 4 años

Según el informe "El coste de la crianza", realizado por la asociación Save de Children y presentado este martes en Sevilla, el coste de la crianza se ha encarecido en un 14,5% en cuatro años. A día de hoy, el coste medio mensual de tener un hijo es de 672 euros mensuales, 85 euros más que en 2018.

El aumento del coste en artículos para correcto bienestar de un hijo "está poniendo en aprietos a muchas familias", advirtió la directora de Incidencia Social y Política de la ONG, Catalina Perazzo. El coste para poder mantener unas condiciones dignas es "alto" e "imprescindible" para un adecuado desarrollo.

Muchas familias no ganan lo suficiente como para cubrir el coste de un hijo. Para el 20% de familias más pobres, esto es "inasumible", dado que 869.485 residencias no son capaces de cubrir el importe necesario incluso aunque dediquen todos sus ingresos a ello, poniendo el bienestar de sus hijos en riesgo. Un 54% de los hogares con menores en riesgo de pobreza no pueden hacerse cargo de los costes de la crianza.

¿Qué objetos requieren un mayor desembolso?

Los gastos relacionados con la crianza han subido más de media que la inflación general, que en España ha sufrido un aumento del 11,3% entre los años 2018 y 2022. Valores que han incrementado de manera similar son:

La alimentación (13 %)

La higiene (9 %)

La ropa y el calzado (13 %)

La vivienda (15 %)

El coste aumentó en un mayor porcentaje en los siguientes artículos:

El ocio y los juguetes (25 %)

Los muebles y enseres (30 %)

Los suministros energéticos (53 %)

Una gran diferencia entre las comunidades

El gasto puede llegar a variar en hasta 178 euros por mes e hijo dependiendo del lugar en el que las familias vivan. Esto se puede observar en la diferencia que radica entre Andalucía, donde el gasto es de 641 euros, y Cataluña, donde es de 819 euros. Es decir, es hasta un 27,8% más caro para las familias catalanas.

Conforme a un análisis territorial llevado a cabo por la organización, el coste medio en otras comunidades con las que operan es de 814 euros en Madrid, 769 euros en País Vasco y 710 euros en Comunidad Valenciana.

Diferencias de coste según etapa vital

A lo largo de los años, los gastos varían entre los 550 y 740 euros mensuales conforme al crecimiento de los niños. La cifra va aumentando cada vez que los menores se van haciendo más mayores.

En el caso de los niños de 0 a 3 y de 4 a 6 años, el coste de conciliación representa un tercio total en el caso de las guarderías y un quinto total en las escuelas infantiles. A partir de entonces, los gastos aumentan en alimentación, que alcanza un quinto del coste total de la crianza.

Pareazzo exige un aumento de las ayudas para las familias españolas, que actualmente "representan el 1,3% del PIB, un punto por debajo de la media europea". Dentro de las medidas propuestas por la ONG se encuentran la creación de una nueva ayuda universal de 100 euros mensuales, eliminar totalmente o cambiar el IVA de los pañales y productos de higiene menstrual al tipo superreducido, y actualizar el valor real de los complementos a las familias que perciben el ingreso mínimo vital e ingresos bajos.