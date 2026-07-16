Estas son las líneas de Metro de Madrid que sufrirán nuevos cortes este verano: tramos afectados y duración de las obras

El Metro de Madrid volverá a suspender la circulación habitual en varias de sus líneas. Los usuarios de este servicio, que ya sufren desde el pasado 28 de marzo el corte de la línea 10 entre las estaciones de Cuzco y Santiago Bernabéu por obras de remodelación y ampliación, verán ahora cómo se suman interrupciones en otros puntos de la red.

Una práctica que viene siendo habitual por parte de la Comunidad de Madrid durante el verano para aprovechar la disminución de la afluencia, a pesar de que siguen siendo numerosos los usuarios que dependen de este transporte para acudir a sus puestos de trabajo.

Unos afectados que tendrán poco margen para establecer sus rutas alternativas, ya que la primera de las líneas afectada (la L9) verá interrumpida su circulación desde el próximo 25 de julio.

Línea 9 : Será la primera en verse afectada. El servicio quedará suspendido entre las estaciones de Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid a partir del próximo 25 de julio , y está previsto que se retome la circulación el 13 de agosto.

: Será la primera en verse afectada. El servicio quedará suspendido entre las , y está previsto que se retome la circulación el 13 de agosto. Línea 6: Al adelantamiento del cierre de domingo a jueves a las 23:00 horas se sumarán nuevos paros. La estación de Moncloa permanecerá cerrada hasta el 2 de septiembre, por lo que se interrumpirá el tramo comprendido entre Argüelles y Ciudad Universitaria.

Al adelantamiento del cierre de domingo a jueves a las 23:00 horas se sumarán nuevos paros. La por lo que se interrumpirá el tramo comprendido entre Argüelles y Ciudad Universitaria. Línea 7: Sufrirá cortes desde el 2 al 28 de agosto en el tramo que conecta las estaciones de Gregorio Marañón y Estadio Metropolitano.

Autobuses gratuitos para cubrir los tramos afectados

Los usuarios de Metro de Madrid Madrid encontrarán una alternativa en la superficie de las paradas afectadas con la presencia de buses sustitutivos y gratuitos que realizarán el mismo recorrido "para garantizar la movilidad de los usuarios".

Desde Metro de Madrid, justifican la elección de estas fechas "teniendo en cuenta la menor demanda de viajeros registrada en esta zona durante el mes estival con el objetivo delimitar las molestias que conllevan este tipo de trabajos".