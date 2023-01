Esta es la multa que la DGT te puede poner por conducir estando de baja

La baja laboral indica una incapacidad temporal para trabajar por motivos de salud físicos o mentales. Será un médico el que autorice la baja laboral en los casos que sea necesario. Las bajas van acompañadas de un subsidio para reemplazar el salario que el trabajador deja de percibir por no poder realizar su actividad profesional.

Las principales causas de baja son las enfermedades músculo-esqueléticas, gripe o covid, los trastornos mentales o los motivos familiares como las bajas por meternidad/paternidad.

Conducir con una baja laboral

Los artículos 17 y 18 del Reglamento General de Circulación señalan que "los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos" y "mantener su propia libertad de movimientos para garantizar su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

En la práctica está permitido conducir estando de baja, especialmente si el médico que ha dictaminado la baja no pone problemas para que el afectado lo haga. Para ello la causa de la ausencia laboral no debe interferir en el manejo al volante, en el proceso de recuperación o en el tratamiento.

La DGT recomienda que prime el sentido común a la hora de ponerse al volante. Hay casos obvios como fracturas en los que es evidente que no se puede conducir. Pero también otras dolencias en las que por ejemplo la medicación, puede interferir con la destreza al volante. La DGT ha elaborado una lista de enfermedades y dolencias que aumentan el riesgo de accidentes y con las que no se debe conducir y más estando de baja. La multa por conducir de baja en los casos no permitidos, puede llegar hasta los 6.000 euros como máximo.