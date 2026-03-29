Espectacular incendio en el puerto de Barcelona: un camión de mercancías arde y provoca una inmensa columna de humo

En el puerto de Barcelona se han vivido momentos de tensión debido al incendio de un camión cargado con contenedores en el puerto. Los Bombers se han desplazado hasta el lugar para sofocar las llamas que han provocado una inmensa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad, tal y como muestran los vídeos e imágenes compartidas en redes sociales.

Al principio se pensaba que el fuego afectaba a una nave, pero después se ha comprobado que se trata de un camión en la zona del Pont d'Europa, donde esperaba para descargar la mercancía. Por el momento se desconocen las causas que lo han originado.

Hasta 10 dotaciones de los Bombers están trabajando en su extinción -tres tanques, tres autobombas con agua, una ambulancia, una autoescalera, dos vehículos con equipos de apoyo y dos vehículos de mando- y evitando que se propague hacia otros contenedores, lo que tendría unas consecuencias fatales.

No hay ninguna persona afectada, pero sí ha afectado a algunas tractoras portuarias de la terminal y las mercancías que se han quemado no son peligrosas. Tan grande ha sido la columna de humo que el 112 ha recibido 76 llamadas de personas alertando de lo sucedido, según una publicación en X.

Según la Autoridad Portuaria, que es la que ha activado el Plan de Emergencia Interior, el incendio no afecta a mercancías peligrosas. Además, a las labores de extinción se ha sumado un barco, que trata de apagarlo desde el mar.