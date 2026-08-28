España vive un eclipse lunar del 93% antes de los nuevos eclipses solares de 2027 y 2028

Esta madrugada del 28 de agosto, España ha vivido un eclipse parcial lunar que ha podido ser visible desde todo el país.

El fenómeno comenzó a ser evidente durante las primeras horas de la madrugada, alcanzando la máxima ocultación a las 06:12 horas cuando la Tierra llegó a cubrir el 93% de la superficie visible de nuestro satélite.

La fase parcial comenzó alrededor de las 04:34 horas y se prolongó hasta las 07:52. Sin embargo, no todas las zonas han podido disfrutar de este fenómeno al mismo tiempo. En gran parte del centro y el este peninsular, la Luna se puso antes de que terminase la fase parcial, mientras que el oeste, Canarias y Ceuta, tuvieron mejores condiciones para seguir su evolución.

Un eclipse muy próximo a ser total

Aunque ha sido parcial, su magnitud ha hecho que estuviera muy cerca de convertirse en total. Durante el máximo, solo una pequeña parte del disco lunar permaneció fuera de la sombra más oscura de la Tierra, mientras que el resto quedó sumergido en la umbra.

La tonalidad de la Luna también se ha visto transformada durante el fenómeno con entonaciones rojizas y anaranjadas, debido a la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar.

La Luna se puso antes en algunas zonas

La posición geográfica ha sido determinante para observar las últimas fases del eclipse, y con la llegada del amanecer, fue descendiendo hacia el horizonte oeste.

En Badajoz, concretamente, la Luna permaneció sobre el horizonte hasta aproximadamente las 08:02 horas, tan solo unos minutos después de que finalizase la fase parcial. En Cáceres, la puesta se produjo alrededor de las 07:59, permitiendo seguir prácticamente todo el fenómeno, al igual que en Ceuta, cuya hora varía tan solo un minuto, a las 07:58.

Un fenómeno que no ha requerido protección ocular

A diferencia del eclipse total de sol del pasado12 de agosto, el eclipse lunar de esta noche pudo observarse directamente y a simple vista sin que fuera necesario el uso de gafas especiales ni ningún otro tipo de protección ocular.

Los prismáticos y los telescopios, no obstante, permitieron apreciar con mayor detalle el avance de la sombra terrestre sobre la superficie de la Luna. Para disfrutar de sus últimos momentos, fue recomendable desplazarse a un lugar con horizonte despejado y pocos obstáculos, como edificios, árboles o montañas.

La meteorología también ha sido un factor decisivo, puesto que la presencia de nubes podía ocultar total, o parcialmente, la Luna y dificultar la observación del fenómeno.

Agosto, el mes de los eclipses

El eclipse lunar de este viernes llega pocas semanas después del eclipse total de Sol, convirtiendo España en un mes especialmente destacado para la observación astronómica.

Una sucesión de fenómenos que continuará en los próximos años:

El 6 de febrero de 2027 está previsto otro eclipse lunar anular.

está previsto otro El 2 de agosto de 2027 , de nuevo uno de los grandes acontecimientos astronómicos, un eclipse total de Sol y con la llegada de 2028.

, de nuevo uno de los grandes acontecimientos astronómicos, un y El 26 de enero, culminaremos la etapa activa de eclipses en territorio español, con un eclipse solar anular.

Así, dejando esta madrugada una espectacular imagen en el cielo de España, el eclipse, una vez más, ha vuelto a acercar la astronomía a millones de personas.