Escándalo de abusos en JP Morgan: una directiva, acusada de esclavizar sexualmente a un subordinado

La reputación de JP Morgan se ha visto golpeada en las últimas horas tras salir a la luz una denuncia que apunta a comportamientos extremadamente graves por parte de una de sus directivas. Según han publicado varios medios internacionales, una exempleada de alto rango habría sido acusada de someter a un subordinado a abusos continuados durante años, en un caso que ya está siendo investigado judicialmente.

La entidad, una de las mayores del mundo en el sector financiero, ha confirmado la apertura de una investigación interna, al tiempo que ha evitado pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones, alegando que se trata de un proceso en curso.

Una denuncia con acusaciones muy graves

De acuerdo con la información difundida por medios como The Financial Times y The Wall Street Journal, la denuncia presentada describe una relación de abuso de poder en el entorno laboral que habría derivado en situaciones de explotación personal y sexual.

El denunciante sostiene que fue sometido a un control coercitivo prolongado, en el que la jerarquía profesional jugó un papel determinante. Según recoge la demanda, la relación se habría mantenido bajo presión y amenazas veladas relacionadas con su carrera dentro de la compañía.

Fuentes cercanas al caso citadas por la prensa aseguran que el documento judicial incluye descripciones detalladas de los supuestos abusos, aunque subrayan que estas afirmaciones todavía deben ser probadas en sede judicial.

Algunos de los comportamientos descritos por las fuentes periodísticas exponen cómo la directiva Lorna Hajdini utilizaba términos racistas contra el trabajador, y cómo lo amenazaba con truncar su carrera en la empresa si no aceptaba los supuestos chantajes sexuales de su superiora.

La respuesta de JP Morgan

En un breve comunicado, la entidad financiera ha señalado que toma "muy en serio cualquier acusación de conducta inapropiada" y que está colaborando con las autoridades competentes.

"Estamos analizando los hechos con la máxima diligencia y aplicaremos las medidas correspondientes en función de los resultados de la investigación", indicó un portavoz del banco, sin confirmar la identidad de la directiva implicada.

las grandes corporaciones están bajo escrutinio por sus políticas internas de conducta

Al mismo tiempo, fuentes internas citadas por medios estadounidenses apuntan a que la ejecutiva habría sido apartada temporalmente de sus funciones mientras se esclarecen los hechos.

Impacto reputacional y precedentes

El caso ha generado un fuerte impacto en el sector financiero, especialmente en un momento en el que y prevención de abusos.

Expertos en gobernanza corporativa consultados por Bloomberg destacan que este tipo de denuncias "ponen a prueba los mecanismos de control interno de las empresas" y subrayan la importancia de garantizar canales seguros de denuncia para los empleados.

"Las compañías no solo deben reaccionar, sino demostrar que tienen sistemas eficaces para prevenir estos comportamientos", señalan.

Por el momento, el caso sigue su curso en los tribunales, donde se determinará la veracidad de las acusaciones. Los abogados de la parte denunciante han defendido que existen "pruebas documentales y testimoniales sólidas", mientras que la defensa de la directiva niega los hechos.

A la espera de que avance la investigación, el escándalo ya ha abierto un debate sobre los abusos de poder en entornos de alta presión como el financiero, donde la jerarquía y la competitividad pueden generar dinámicas especialmente vulnerables.