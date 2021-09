Elisabete Weiderpass: "Hay que prohibir fumar en los lugares al aire libre donde haya gente"

LEER MÁS El 20% de los cánceres están provocados por el tabaco

La médica dirige la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, Elisabete Weiderpass, ha concedido una entrevista al diario 'El País' en la que alerta de que la industria del tabaco es "el enemigo número uno" y aboga por "prohibir fumar en los lugares al aire libre donde haya gente".

El tabaco se cobra la vida de ocho millones de personas cada año y la médica Elisabete Weiderpass insta a los gobiernos a que sean valientes y prohíban fumar en todos los espacios públicos concurridos, también al aire libre.

La investigadora brasileña reflexiona en una entrevista para el diario 'El País' sobre la industria del tabaco, de la que dice que "saben que matan a la gente, pero no les importa. Moralmente es una de las industrias más sucias. Son horribles. No hay ninguna razón en el mundo para consumir tabaco. Solo sirve para que la industria gane dinero".

Sobre la relación entre coronavirus y tabaco, la investigadora brasileña apunta que "hubo bulos sobre el tabaco, pero la realidad es que hay más hospitalizaciones y más muertes por covid entre los fumadores".

Prohibición de fumar en todos los espacios públicos, incluso al aire libre

Por otro lado, la médica asegura que "el 90% de las muertes por cáncer de pulmón se podrían evitar porque "el tabaco es la causa principal". Weiderpass defiende la subida del precio del tabaco y su prohibición en todos los espacios públicos, incluso al aire libre porque es muy eficaz: "Si es más caro, la gente consume menos".

Defiende prohibir fumar incluso en la calle y sobre los derechos de los fumadores, afirma que "yo no estoy muy preocupada por los derechos de los fumadores, estoy más preocupada por los derechos de los no fumadores, que son la mayor parte de la población.

Cree que se debe prohibir fumar en los lugres al aire libre con gente, como las paradas de autobuses, las terrazas de los restaurantes y los cafés. "Si tú no fumas, pero hay un fumador en la terraza a tu lado, el humo te llega. No hablamos de quitarles derechos a los fumadores, hablamos de darle el derecho a la población, en general, de no absorber sustancias carcinogénicas", comenta.

Por otro lado, reflexiona sobre la obesidad, la industria de las bebidas azucaradas y el cáncer. La médica reconoce que "tenemos una epidemia de obesidad y sobrepeso a nivel mundial.

"El 80% o el 90% de las cosas que venden en el supermercado de al lado de tu casa son ultraprocesados. Miras los ingredientes y ves hasta 20 productos químicos en un paquete de patatas fritas. No compras un alimento, compras un cóctel químico", asegura.

Además, explica que es muy importante no culpabilizar a la gente de tener un cáncer, "incluso una persona que fuma puede pensar que fumar es su decisión autónoma, pero yo no lo creo. Es una adicción psicológica, pero también biológica, causada por una sustancia con un marketing destinado a que compres cigarrillos cuando tienes 13 años y te transformes en un adicto", defiende.