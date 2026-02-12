SUCESOS

Dos muertos y más de 40 desalojados en el incendio de un edificio en Jávea (Alicante)

Los fallecidos son una mujer de 71 años y un hombre de 42.

ondacero.es

Madrid | (Publicado 12.02.2026 18:51)

Imagen de archivo de un camión de bomberos
Imagen de archivo de un camión de bomberos | Europa Press

Dos personas han fallecido y unas 40 han sido evacuadas a consecuencia del incendio declarado este jueves en una vivienda de un edificio de cinco alturas ubicado en la avenida París del municipio alicantino de Jávea.

Los fallecidos son una mujer de 71 años y un hombre de 42. Otras siete personas han resultado heridas, sin que se haya facilitado una valoración médica de su estado.

El fuego, originado en la segunda planta, ya ha sido extinguido, pero continúan los trabajos en la zona para ventilar humos y gases y revisar el bloque, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA). Por el momento no se han determinado aún las causas ni las circunstancias exactas de los hechos.

El aviso del incendio se ha recibido sobre las 16.07 horas y se han observado llamas en la terraza del piso donde se ha declarado el fuego, que ha generado "mucho humo" en la escalera de este bloque de viviendas. Hasta allí también se han desplazado los servicios sanitarios.

El CPBA ha movilizado dos unidades mando jefatura (UMJ), dos bombas urbanas pesadas (BUP), una bomba nodriza pesada (BNP), una autoescalera (AEA) y un furgón de transporte de personal (FTP), con un sargento, dos cabos y 12 bomberos de los parques de Dénia y Benissa.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.

