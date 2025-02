El director de 'Emilia Pérez' carga contra Karla Sofía Gascón: "Se está haciendo la víctima"

El director de la película 'Emilia Pérez', Jacques Audiard, ha cargado contra Karla Sofía Gascón en una entrevista a la revista Deadline. Audiard, que ya había sembrado la polémica al afirmar que el español "es un idioma de pobres" ha dicho que los comentarios homófobos y racistas de la actriz "son imperdonables".

En una semana en la que la intérprete española ha sido apartada de toda campaña promocional de la película, ahora se suma a las críticas el director del filme. Karla Sofía no va a acudir a ninguno de los actos que se celebran esta semana en Hollywood. Además, también existen tensiones con Netflix, productora de la película, según informó The Hollywood Reporter.

Emilia Pérez ha sido nominada a 13 categorías en los próximos premios Oscar, que se celebran el 2 de marzo. Por eso, Jacques Audiard le ha reprochado que "está haciendo daño a los demás, al equipo y a todas las personas que han trabajado tan increíblemente duro en esta película".

"No hemos visto sentimiento de reflexión"

Audiard no se ha quedado ahí y ha afirmado que "se está haciendo la víctima" en referencia a que "no hemos visto ese sentimiento de reflexión" tras los tuits homófobos y racistas publicados por la actriz los cuales ha calificado de "absolutamente odiosos". "A veces basta con disculparse y reconocer que lo que ha dicho es un error. Eso no lo hemos visto" ha expresado.

El cineasta ha afirmado que su relación con la actriz se ha distanciado en las últimas semanas: "No he hablado con ella ni quiero hacerlo" al mismo tiempo que ha reflexionado sobre que no entiende "por qué está dañando a personas que eran muy cercanas a ella" y "por qué continúa en un camino autodestructivo. ¿Por qué?".

Al preguntarle sobre la ausencia de Gascón esta semana, Audiard ha manifestado su "tristeza" al llegar a Hollywood porque "pensaba que venía lleno de entusiasmo". Y ha concluido la entrevista en Deadline afirmando con rotundidad que "si las cosas no están claras, hay que arrojar luz y vamos a tener que dedicar tiempo a seguir defendiendo de verdad esta película”.

Karla Sofía no piensa en retirarse de la candidatura al Oscar

Karla Sofía Gascón está nominada al Oscar como mejor actriz protagonista, sin embargo aunque la candidatura sigue en pie no se sabe qué pasará. Ella ha asegurado en una entrevista en la CNN posterior a los hechos que "no puedo retirarme de una candidatura al Oscar porque no he cometido ningún delito ni tampoco he herido a nadie".