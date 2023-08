El director de la cárcel desvela cuánto dinero recibe Daniel Sancho al día y la primera comida que pidió

La madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, ha acudido por segundo día consecutivo a visitar a su hijo a la cárcel de Koh Samui, donde se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto. Ante la prensa, Bronchalo ha dicho que "nadie está preparado para recibir una noticia así" y ha confirmado que Daniel está "bastante mejor, tranquilo" y que "lo están tratando muy bien".

Asimismo, ha agradecido "el interés, el respeto y la empatía", y reiteró que "no soy del medio, no soy mediática, no tengo ningún interés en salir en la televisión. Lo sabéis y, bueno, os lo agradezco".

Visitas de 15 minutos

Bronchalo ha acudido acompañada por personal de la Embajada española a visitar a su hijo, con el que ha podido estar 15 minutos, el máximo que las normas de la prisión permiten a los familiares de los presos.

Preguntado por un grupo de periodistas españoles congregados a la entrada de la prisión, Vicente Cacho, encargado de negocio de la Embajada de España en Tailandia, realizó algunas declaraciones sobre la visita, afirmando que el encuentro se produce "con un cristal de por medio y no se han podido tocar" porque las visitas vis a vis, "a día de hoy en esta prisión no es posible".

Cuánto dinero recibe Daniel Sancho en prisión

Antena 3 ha podido entrevistar al director de la cárcel en la que se encuentra Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta, que ha desvelado los procedimientos que siguen los presos para la adquisición de comida.

Ha asegurado que los familiares de los presos pueden darles cerca de 13 euros al día para que compren comida en un pequeño supermercado o coman en una especie de restaurante que se encuentra dentro de las instalaciones. El director ha dicho que Sancho puede comer lo que quiera y que el primer día pidió "ensalada de papaya".

Además de la comida, la cárcel cuenta con espacios para hacer yoga o realizar ejercicio, "actividades que realiza a diario Sancho", según cuenta Antena 3.