Día Mundial de la Salud Mental ¿Qué señales indican que necesitamos ayuda?

El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra anualmente el 10 de octubre, tiene como objetivo concientizar acerca de los problemas de salud mental en todo el mundo.

La buena salud mental es esencial para nuestra salud y bienestar generales. Sin embargo, una de cada ocho personas en el mundo padece algún problema de salud mental, lo que puede repercutir en su salud física, su bienestar, su relación con los demás y sus medios de subsistencia. Además, cada vez más adolescentes y jóvenes presentan problemas de salud mental.

Qué señales indican que necesitamos ayuda

Lucía Bórnez psicóloga sanitaria de Clínicas Áurea, nos cuenta que actualmente los psicólogos están desbordados respecto a los temas de salud mental, ya que la atención psicológica ha aumentado en los últimos años debido a los problemas de ansiedad y estrés, tanto en la población adulta como en los más pequeños.

Por lo tanto, es muy importante identificar ciertas señales que nos indican que necesitamos ayuda para mejorar nuestra salud mental, entre ellas:

Que la persona identifique cierto malestar que no sea capaz de gestionar y que no le permite continuar con la rutina que tenía establecida anteriormente.

que no sea capaz de gestionar y que no le permite continuar con la rutina que tenía establecida anteriormente. Pensamientos negativos : la aparición de estos de manera repetitiva, y sobre todo asociados a emociones intensas de tristeza, angustia, rabia y/o culpa que no nos dejan vivir en paz.

: la aparición de estos de manera repetitiva, y sobre todo asociados a emociones intensas de tristeza, angustia, rabia y/o culpa que no nos dejan vivir en paz. Síntomas físicos : Las molestias y/o dolores físicos pueden ser especialmente limitantes. Además, merecen especial atención cuando en estos se descarta médicamente un origen orgánico.

: Las molestias y/o dolores físicos pueden ser especialmente limitantes. Además, merecen especial atención cuando en estos se descarta médicamente un origen orgánico. Recuerdos del pasado : Las imágenes intrusivas respecto a situaciones del pasado que nos atormentan y que no podemos sacar de nuestra cabeza son especialmente relevantes, ya que nos impiden estar conectados y conscientes con el momento presente, limitando nuestro día a día actual, arrastrándonos hacia atrás.

: Las imágenes intrusivas respecto a situaciones del pasado que nos atormentan y que no podemos sacar de nuestra cabeza son especialmente relevantes, ya que nos impiden estar conectados y conscientes con el momento presente, limitando nuestro día a día actual, arrastrándonos hacia atrás. Problemas de sueño, consumo excesivo de alcohol u otras sustancias.

Estas son algunas de las principales señales de alarma que nos indican que es importante el abordaje de un profesional de la salud mental.

Sin salud mental, no hay salud

Bórnez cuenta a Onda Cero que se puede tardar mucho en pedir ayuda, en ocasiones por vergüenza o miedo. Pero muchas otras veces, lo retrasamos bien por no ser conscientes o no saber identificar lo que nos pasa, o por no darle la suficiente importancia. "Nuestra salud mental no merece que la dejemos de lado, tenemos que atender a cada señal que nuestra mente y cuerpo nos está enviando" asegura.

Problemas y retos de la salud mental

Para el año 2030, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo. "Esta es la razón principal por la que hoy, 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, haciendo un llamamiento para trabajar sin demora en la prevención de los problemas de salud mental en las personas más jóvenes" nos cuenta la psicóloga sanitaria de Clínicas Áurea.

"La salud mental infanto-juvenil es una de las principales asignaturas pendientes de la sanidad española, que es urgente mejorar, ya que la mitad de los problemas mentales aparecen por primera vez antes de los 14 años y más del 70% comienza antes de los 18 años" afirma Lucía Bórnez.

Uno de los grandes retos es la necesidad de actuar de manera precoz, indiscutible y urgente

"Todos enfrentamos retos de salud a lo largo de nuestras vidas, de hecho, la mitad de nosotros pasaremos algún reto de salud mental. Pero ante esto, hay buenas noticias, los tratamientos son efectivos y la recuperación también ocurre. Todos podemos hacer algo para contribuir a nuestra mejora y a la de los demás" cuenta a Onda Cero.

La salud mental está determinada por una compleja interacción de factores de estrés y vulnerabilidad individuales, sociales y estructurales que hay que atender con urgencia, siendo necesaria y accesible para todo el mundo.

Cómo no ser prisionero del sufrimiento

La psicóloga María Jesús Álava Reyes asegura que el sufrimiento forma parte de nuestras vidas sin lugar a dudas, desde pequeños. "Pero tenemos que aprender a convivir con él. La gente que dice 'no quiero sufrir' esto es imposible. A lo largo de tu vida evidentemente vas a sufrir, pero otra cosa es que seas prisionera del sufrimiento, es decir, que el sufrimiento condicione tu vida" afirma.

"Cuando tú dejas que el sufrimiento condicione tu vida, no eres una persona libre para nada. Estás dejando que el sufrimiento te robe lo único que te pertenece, que es tu propia vida" asegura Álava Reyes.

La directora del centro de psicología Álava Reyes nos cuenta que en su libro 'La inutilidad del sufrimiento' reúne reflexiones, pautas de comportamiento, ejercicios de autocontrol y numerosos testimonios que nos van explicando cuáles son las claves para no entender la vida como una tragedia, sino como un presente, lleno de oportunidades, que hay que aprovechar día a día.

Señales que implican riesgo de suicidio y se debe actuar

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el Consejo General de Enfermería, con la colaboración de la Asociación Española de Enfermería en Salud Mental, presenta un decálogo con las 13 señales que deben alertarnos de que estamos ante una persona en riesgo de suicidio. El suicidio es un problema de salud pública que afecta cada vez más a población joven: 345 personas menores de 30 años se quitaron la vida en 2022. El incremento en adolescentes con respecto a 2021 fue así de un 35%.

Desde el Consejo General de Enfermería lo tienen claro, hay que actuar cuanto antes e ir a la prevención y la detección precoz. Así lo explica su presidente, Florentino Pérez Raya: "no podemos mirar a otro lado, es preciso actuar ya y una de las claves es, sin duda, prevenir y actuar a tiempo".

Estas son las señales que nos deben poner en alerta: