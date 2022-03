La DGT señala el nuevo elemento que será obligatorio en los coches a partir de julio

LEER MÁS La DGT obligará a algunos vehículos a llevar un alcoholímetro: estos son los afectados y la fecha exacta

A partir del 16 de julio todos los coches nuevos en Europa tendrán que llevar incorporado un sistema con similitudes a lo que son las cajas negras de los aviones. Será clave para evitar accidentes de coche ya que con su instalación se espera que los conductores aumenten su prudencia al volante.

Estará ubicada debajo del asiento del conductor e irá atornillada al chasis para su protección. Los datos se podrán extraer al conectar el dispositivo a un ordenador mediante un software que leerá la información. Si tamaño es similar al de un smartphone y a través de un microchip grabará los datos en caso de accidente.

Datos que recoge en un accidente

Se podrá obtener información de los 30 segundos previos a un accidente y de los 5 posteriores. Los datos que recopilará serán los de velocidad, frenada, revoluciones del motor, fuerza del impacto frontal y lateral, movimientos de dirección, posición del acelerador y funcionamiento de los sistemas de seguridad como los airbags y cinturones.

Este aparato pertenece los llamados ADAS, sistemas de ayuda a la conducción por sus siglas en inglés, que promueven la Unión Europea para mejorar la seguridad vial y alcanzar el objetivo de cero víctimas en carretera para el año 2050. Su nombre técnico en inglés es Event Data Recorder (EDR), que traducido significa Registrador de Datos de Eventos.

No peligra la privacidad

La privacidad del conductor e integrantes no se verá afectada ya que no recogerá datos personales como nombre, sexo, edad o dirección y tampoco grabará audio ni vídeo de lo que ha sucedido en el vehículo. Si reflejará la fecha y la hora del siniestro aunque no el trayecto que ha realizado. Será un elemento clave para la reconstrucción de los accidentes lo que ayudará a las aseguradoras a reconstruir siniestros y determinar con exactitud lo ocurrido para ver el grado de culpa de cada uno de los implicados.