La DGT desmiente que la baliza V-16 deje de ser obligatoria y defiende su uso: "Todo son ventajas"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha salido al paso este jueves de algunas informaciones que apuntan a que la baliza V-16 dejará de ser obligatoria el próximo 1 de octubre, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Circulación, y aseguró que ese dispositivo luminoso "funciona bien" y su uso seguirá siendo ineludible.

Navarro ha hecho esa consideración al inaugurar una jornada sobre las novedades del Reglamento General de Circulación, celebrada en la sede central de la DGT, en Madrid. Los cambios en esa norma afectarán sobre todo a los usuarios vulnerables de las vías (peatones, ciclistas, conductores de vehículos de movilidad personal, ciclomotoristas y motoristas).

La "fake new" sobre la baliza V-16

"El otro día nos despertamos aquí con una 'fake new' que decía: a partir del 1 de octubre deja de ser obligatoria la V-16. ¿A quién se le ocurre?", comentó Navarro.

El director general de Tráfico señaló que el uso de esa baliza luminosa (obligatorio desde el pasado 1 de enero en caso de avería o siniestro de coches, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales) está "consolidado" y "todo son ventajas".

"En Europa ya hablan de la baliza española"

Navarro subrayó que este verano hubo más de 160.000 activaciones de la baliza V-16 y se trata de un dispositivo luminoso y conectado que permite informar a otros conductores de que hay una incidencia en la carretera.

"En Europa ya hablan de la baliza española y aquí continuamos cuestionándonos nuestra propia existencia", indicó.

La DGT lanza un aviso a todos los conductores con su nueva normativa

Asimismo, Navarro ha anunciado la actualización del Reglamento General de Circulación, ya que hace 20 años de su entrada en vigor y la movilidad ha cambiado. Ciclistas, patinetes, motoristas... Su presencia en las carreteras es cada vez mayor, por lo que se necesitan normas para adecuar su comportamiento en las carreteras.

El Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, señala que las nuevas normas entran en vigor el próximo 1 de octubre.

Ciclistas

Si un conductor va a adelantar a un ciclista en vía interurbana, deberá hacerlo 20 km/h por debajo del límite de velocidad establecido. En vías urbanas, habrá que dejar una distancia de seguridad de cinco metros.

en vía interurbana, deberá hacerlo 20 km/h por debajo del límite de velocidad establecido. En vías urbanas, habrá que dejar una distancia de seguridad de cinco metros. Los ciclistas podrán rebasar a los vehículos a motor por la derecha o por la izquierda y, en las calles con un único carril por cada sentido y cuyo límite de velocidad sean 30 km/h. No podrán circular en ningún caso por aceras, excepto los menores de 12 años.

Motoristas

Se les permitirá circular por el arcén en situaciones extraordinarias , como atascos, siempre que el tramo esté previamente habilitado.

, como atascos, siempre que el tramo esté previamente habilitado. Velocidad máxima de 30 km/h y en fila de a uno: si no lo cumple, será sancionado con 200 euros.

de 30 km/h y en fila de a uno: si no lo cumple, será sancionado con 200 euros. Llevar guantes en carreteras interurbanas, calzado cerrado y chaleco reflectante en caso de avería.

Patinetes