La detención de Beret por presunta agresión sexual desata una oleada de cancelaciones en toda España

El cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, de 29 años y conocido artísticamente como Beret, está sufriendo la cancelación de diversos conciertos este viernes tras conocerse su detención por una supuesta agresión sexual.

El pasado jueves 11 de junio se hizo pública su detención por un presunto delito de agresión sexual que habría tenido lugar el pasado mes de abril en Sevilla. Aunque finalmente ha quedado en libertad provisional, se le ha impuesto la condición de no comunicarse ni acercarse a la denunciante a menos de 500 metros, además de la retirada del pasaporte durante tres meses.

Beret cantó la semana pasada ante el papa León XIV

Hace apenas unos días, el artista participó en la vigilia organizada en la plaza de Lima de Madrid con motivo de la visita del papa León XIV. El pasado martes también actuó en el Estadi Olímpico Lluís Companys, donde interpretó su conocida canción "Lo siento" junto a un coro infantil.

La noticia de su detención ha desembocado en una oleada de cancelaciones por toda España. Distintos ayuntamientos han decidido prescindir de las actuaciones planeadas para los meses venideros, como ha ocurrido en las localidades de Elche, Rubí, Armilla o Lugo.

Otros eventos programados para el verano se encuentran, en principio, en el aire. De momento, mantiene su gira internacional, que dará comienzo en Londres el 16 de noviembre, siempre y cuando recupere su pasaporte.

La agencia que representa a Beret, Urbania Entertainment, ha emitido un comunicado este viernes ante la complicada situación en la que se encuentra el artista. En la nota aluden a la presunción de inocencia y explican que el sevillano niega de manera rotunda los hechos que se le atribuyen.

Asimismo, la agencia ha agradecido las "innumerables muestras de apoyo recibidas por parte de seguidores, compañeros, colaboradores y profesionales, que han mostrado su confianza en Beret y en el esclarecimiento de la verdad".