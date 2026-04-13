El desconocido trabajo que tuvo Juan y Medio con 'Hombres G': "Es de lo mejor que he vivido nunca"

Juan y Medio, uno de los rostros más reconocidos de nuestra televisión, guarda vivencias históricas y exclusivas, como su periodo como trabajador para el mítico grupo de Hombres G. Junto a ellos recorrió el mundo de concierto en concierto.

E incluso llegó a dedicarse de lleno a la producción y organización de giras para artistas nacionales e internacionales como los Rolling Stones. Juan y Medio, figura pública y rostro inconfundible de programas como Menuda Noche, se graduó en Sociología y Derecho, aunque siempre soñó con dedicarse a la música; algo que finalmente no pudo ser porque la vida le llevó por otros caminos.

Aun así, la vivió muy de cerca gracias a la oportunidad que le brindaron los Hombres G: "Es lo mejor que he vivido nunca", explica en Por fin. "Recorrer países, estar en Medellín con Pablo Escobar fueron unas vivencias únicas con cuatro señores que son lo mejor que he conocido en mi vida".

Fueron unas vivencias únicas con cuatro señores que son lo mejor que he conocido en mi vida

Su etapa con el grupo empezó gracias al amor. Cuenta que tenía una relación con la hermana de la novia del batería y que un día le invitaron a un concierto en Cuenca. "Me trataron de maravilla, fueron cariñosos, divertidos, creativos...". A partir de ahí empezó a estrechar lazos con los miembros del grupo hasta que le invitaron a volver: "Cuando aprobé Mercantil, que era lo que me quedaba, volví y me fui con ellos a Panamá".

Allí cuenta que llevó "la contabilidad" y, como quedaron contentos con su trabajo, le dejaron a cargo de "las relaciones con las discográficas, rodajes, contabilidad, pagos, cobros y contratos". "Y así empecé a trabajar con Hombres G en todos los aspectos de la vida".

Entrevista completa