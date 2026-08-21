Las demoledoras cifras que dejan los incendios en España en lo que va de año

El verano de 2026 está viniendo marcado en España, una vez más, por la gran cantidad de incendios que asolan el territorio nacional. Unas cifras de devastación que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS / Copernicus) han detallado de forma alarmante.

Desde el 1 de enero hasta este 20 de agosto, España registra un total de 262.030 hectáreas afectadas según el MITECO, una cifra que Copernicus eleva hasta las 296.999 hectáreas. La superficie calcinada en el país equivale al 48,1 % del total arrasado en la Unión Europea, donde ya se acumulan 616.202 hectáreas quemadas. En el ámbito europeo, España se sitúa como el segundo país con más fuegos registrados hasta la fecha con 422, solo por detrás de Italia que alcanza las 448 y por delante de Francia con 355.

El impacto en el sector primario, en cifras

Respecto al sector agrícola, Agroseguro ya ha recibido partes de siniestro correspondientes a 15.842 hectáreas aseguradas en 2026, una cifra provisional que seguirá aumentando. Esta superficie afectada se sitúa ya como la segunda más elevada de la última década. Junto a los daños en montes y terrenos forestales, las llamas han castigado con dureza a las explotaciones del sector primario.

Con lo acumulado en 2026, España supera las 116.500 hectáreas agrícolas quemadas en los últimos diez años. Además, en lo que va de 2026 se han recibido 593 declaraciones de siniestro en explotaciones ganaderas en las líneas con cobertura frente a accidentes del ganado, una cifra en la que no se incluye el seguro que compensa los gastos de recogida y destrucción de animales muertos.

Todo apunta a que las indemnizaciones superarán los 2,1 millones de euros por daños en un área siniestrada que alcanza ya a 41 provincias. Más del 90 % de las pérdidas corresponden a cultivos herbáceos, especialmente cereal de invierno, aunque el impacto se extiende a otra veintena de producciones como girasol, olivar o frutales.

Un dato para la esperanza respecto a 2025

A pesar de la magnitud de las cifras, un dato deja un pequeño margen para el optimismo. El pasado 17 de agosto fue el primer día de toda la campaña de incendios forestales en el que la superficie afectada se situó por debajo de la registrada en el mismo periodo del año anterior: 254.730 hectáreas frente a las 295.580 quemadas en esa misma fecha de 2025.

La oleada de incendios más grave del verano pasado se concentró precisamente en el mes de agosto, cuando se pasó de 45.221 hectáreas afectadas el día 5 a 367.520 el día 19. El año 2025 acabó cerrándose con 393.070 hectáreas calcinadas, el peor balance registrado en España desde 1994.