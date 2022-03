El defensor del Pueblo: "La pandemia ha sido un argumento aducido para justificar aspectos que han de ser atendidos más adecuadamente"

El nuevo Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado esta mañana su primera informe a la presidenta del Congreso. Preocupado por la guerra de Ucrania que, según sus palabras, evidencia la fragilidad del mundo en el que vivimos, ha alertado de una verdadera emergencia social por la pandemia y la crisis que precisa de más recursos para atender la salud en general y la mental en particular.

La pandemia y su repercusión social y económica han centrado la mayoría de las quejas recibidas, más de 29.000 expedientes tramitados en 2021, con un origen común y real, el Covid-19. Sin embargo, Gabilondo asegura que a menudo el coronavirus ha servido como excusa.

Según el defensor del pueblo, "la incidencia de la pandemia en todos los ámbitos de la sociedad ha sido extraordinaria" y añade que "la pandemia ha sido la gran razón y, en algunos casos, un argumento aducido para justificar aspectos que han de ser atendidos más adecuadamente".

Alerta el informe de que no se debe dejar al margen la atención de otras patologías más allá del covid. Asimismo, Ángel Gabilondo hace un llamamiento para afrontar la política de los cuidados, en especial de los mayores.

Por otra parte, también avisa por los riesgos de la brecha digital y la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda.

Gabilondo pide no zanjar el Covid-19 como algo del pasado

Mensaje especial de apoyo y agradecimiento al sistema educativo y a los docentes, que lograron superar las dificultades del confinamiento.

Y aviso contundente: no procede, dice el defensor, el discurso que quiere zanjar el Covid-19 como algo del pasado. Porque, según reconoce, salir de él y sus consecuencias, no será ni fácil ni inmediato.

Llegada de refugiados a España

Por otro lado, Gabilondo también se ha pronunciado sobre los particulares que están trayendo refugiados ucranianos a España. Apunta que aunque no va a "poner en cuestión de actitudes de los que ayudan", confiesa que "la situación se puede ver agravada por la descoordinación y eso es responsabilidad de las administraciones".

Por ello, insiste en que "no podemos confundir buenas intenciones", pero que "cuánto más coordinada sea la respuesta es mejor" para evitar que "los efectos pueden ser contrarios a los que se desea".

Abusos sexuales dentro de la Iglesia

Asimismo, el defensor del Pueblo comenta la comisión que investiga los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia en España. "Si es una comisión independiente lo razonable es hacer la comisión primero y después dejarse asesorar por ella", declara y remarca que "no vaya a ser que tomemos todas las decisiones y luego aplaudir mucho o poco. Lo que hagamos se hará con la comisión de asesoramiento".

Y, en cuanto a la presencia de un representante de la propia Iglesia dentro de la comisión, Ángel Gabilondo, reconoce que "es mejor que estén para aclarar y colaborar. Para afrontarlo de verdad".

"No sé cuándo podremos tener primeros informes. Es un trabajo serio que requiere hacerlo con criterio, cuidado y respeto. Y discreción", asegura.

Llamo a la confianza de los que vayan a ser citados a declarar. Que no comparezcan dice cosas

Además, del defensor del Pueblo concluye: "Los que vayan a ser llamados a declarar que tengan claro que no son llamados a un juicio porque no somos un tribunal, ni una tercera cámara. Ni en el informe habrá conclusiones sobre qué alcance penal tienen las actuaciones. Nosotros haremos informe para el Congreso y él deducirá lo que corresponda. Llamo a la confianza de los que vayan a ser citados a declarar. Que no comparezcan dice cosas".