Los datos de Ignacio Urquizu que revelan que en "situaciones concretas no somos tan feministas": "Para reformar la casa, el 50% prefiere un hombre"

En plena polémica por los casos de acoso sexual que salpican al PSOE, el colaborador de Más de Uno, Ignacio Urquizu, ha analizado la evolución del feminismo en la sociedad española y hasta qué punto la politización del movimiento condiciona la percepción que tiene la sociedad. A partir de los últimos datos del CIS se ha demostrado que la opinión pública sobre el feminismo ha cambiado y, pese a las medidas de igualdad que poco a poco se han implementado, aún existen sesgos en el día a día que revelan una brecha de género en el pensamiento de los españoles.

Respecto a los casos de acoso que condicionan la credibilidad de los socialistas, los tertulianos han analizado la inquietud de los españoles en relación con ello. Urquizu ha analizado esta situación a partir de datos del instituto español de investigación sociológica, Metroscopia, donde se han observado los matices y las cuestiones que más incumben a los encuestados sobre el movimiento. El colaborador de Más de Uno ha manifestado que esta situación hace que se cuestione si en España realmente predomina el feminismo.

¿Cuál es la opinión pública?

Pese a que, según la mayoría de los encuestados -concretamente el 77%-, crean que las mujeres tienen más problemas que los hombres, según el 75% siguen predominando los comportamientos machistas. Sobre esto, según Ignacio Urquizu, afirma que la realidad es que vivimos en una sociedad feminista, al menos en la opinión pública, pero la mayoría piensa que las mujeres tienen más dificultades que los hombres.

La cosa cambia dependiendo del partido político con el que se identifique el encuestado. Los votantes de izquierdas aseguran que sí hay comportamientos machistas en el país y, en cambio, los que se identifican con PP y VOX, no piensan que predomine el machismo.

Aunque, por otra parte, pese a que sean los que votarían a la izquierda los que piensen que sí existe el machismo, hay unanimidad del 96% sobre los españoles que piensan que creen que la igualdad entre hombres y mujeres nos haría una sociedad mucho más justa.

"Los españoles prefieren que un profesional sea hombre"

Sobre una pregunta que plantea el CIS en la que cuestiona que si hubiese que contratar a un profesional, tanto hombres como mujeres hacen divergencias entre ambos géneros, sobre todo en profesiones como taxista, Guardia Civil o fontanero, para las que casi la mitad de la población escogería a un hombre. En cambio, si se trata de buscar a alguien para cuidar de un familiar, la mayoría prefiere a una mujer.

"Aunque nos declaremos feministas, cuando empezamos a hacernos preguntas un poco más concretas, ya no somos tan feministas", ha afirmado Urquizu. Está claro que hay profesiones en las que hay una abrumadora mayoría de hombres que de mujeres pero, los más jóvenes piensan que hay profesiones que sí están sexualizadas.

Sobre esto último, según Urquizu, más del 60% de los encuestados creen que donde más machismo hay es en las empresas, el 56% lo ve en los partidos políticos, el 48% en los medios de comunicación y el 47% en el Gobierno y su entorno. En cuanto a esto, según la encuesta, los votantes de izquierdas ven más machismo en los propios partidos políticos que los votantes de derechas.

Feminismo como movimiento político

Los encuestados también fueron preguntados sobre el feminismo que hay actualmente. El 74% cree que este movimiento ha "decaído", es decir, la percepción generalizada es que el feminismo se ha desunido, ya que además existe una gran división dentro del propio movimiento. Sobre todo los votantes conservadores, que son los que más piensan que está politizado.

Sobre el partido que más apoya el feminismo, hace unos años era Podemos los que alzaban la bandera del feminismo. Pero, tal como afirma Urquizu, el 34% cree que ningún partido representa ahora al feminismo, por lo que cree que se siente, en cierta forma, "huérfano".

Lo que es cierto es que, tras los casos de acoso y prostitución por parte del partido socialista, la confianza en que el PSOE sea un partido feminista ha decaído. Concretamente, un 40% de los votantes del PSOE percibe como politizado el feminismo.

En definitiva, los datos que ha expuesto Ignacio Urquizu en la sección de Más de Uno, el Estado de la Opinión, reflejan que España mantiene principios ideológicos en lo que a igualdad y feminismo se refiere. Existen opiniones polarizadas que condicionan la aplicación del feminismo al día a día. Pero, lo cierto es que, esta brecha comienza por los altos cargos y por la sensación que la sociedad tiene de no identificarse con cómo gestionan el movimiento que debería dirigirse a una sociedad feminista.