El dardo en Twitter de Figo a Pablo Iglesias con Juan Carlos I como protagonista

Luís Figo ha querido dar la bienvenida al rey emérito a Portugal después de conocerse que el monarca podría estar en Cascais tras su salida de España. Sin embargo, el ex futbolista ha aprovechado el mensaje de bienvenida a Juan Carlos I para lanzar un dardo al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias: "Aquí no hay coletas".

"Aquí no hay coletas"

Tras la salida de Juan Carlos I de España que el rey emérito comunicó a Felipe VI en un carta, muchas han sido las especulaciones sobre su paradero. Mientras algunos medias apuntan a que el monarca podría estar en Santo Domingo, otros señalan a Emiratos Árabes Unidos como el destino escogido por Don Juan Carlos, aunque todavía hoy no existe confirmación oficial sobre su paradero.

El propio Pedro Sánchez aseguraba hace unos días desconocer dónde se encuentra Juan Carlos I, mientras algunos periodistas cercanos al Emérito dicen haber recibido un mensaje del monarca en el que habla de su traslado fuera de España como "un paréntesis".

Este domingo, el diario 'El Mundo' apunta a que Juan Carlos de Borbón pretende establecer su residencia en la localidad portuguesa de Cascais. Una zona conocida por el monarca ya que pasó parte de su infancia en Estoril, cuando su padre, Juan de Borbón, estuvo en el exilio durante la dictadura franquista.

El ex futbolista luso, Luís Figo, no ha tardado en hacerse eco de la noticia y ha dado la bienvenida a Portugal al rey emérito en un mensaje en el que, de manera velada, también alude al vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias. "¡Bienvenido su Majestad aquí no hay coletas!", celebraba Figo en Twitter.

El mensaje del antiguo extremo luso cuenta ya con más de 21.000 'me gusta' y 8.000 retuits y comentarios de usuarios que alaban o critican las palabras de Figo.

También puede interesarte...

El Supremo rechaza adoptar medidas cautelares contra el Rey Juan Carlos y recuerda que no está imputado

Torra pide al Rey Felipe VI que abdique tras la "huida" de Don Juan Carlos, al que ha llamado "prófugo de la Justicia"

Moncloa "respeta" la decisión del rey Juan Carlos y reconoce "la ejemplaridad" que guía a Felipe VI