Daniel Ramírez critica el intento de la izquierda de apropiarse del caso Maricarmen: "Ella se quejaba de Sánchez, Ayuso y Almeida"

El desahucio de Maricarmen ha abierto una disputa política sobre quién tenía capacidad para evitar que la mujer de 87 años abandonara la vivienda de Retiro en la que llevaba viviendo cerca de siete décadas.

Gobierno, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento se han cruzado reproches en los últimos días mientras diferentes formaciones han tratado de señalar responsabilidades.

Una utilización política del caso que ha cuestionado Daniel Ramírez en 'Por fin', de Onda Cero, especialmente después de las críticas lanzadas desde la izquierda contra los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

El periodista ha recordado que la propia Maricarmen ha mostrado durante estos días su descontento con las diferentes administraciones y no únicamente con las gobernadas por el Partido Popular. "Ella se quejaba de Sánchez, de Ayuso y de Almeida, sin excepción", ha señalado Ramírez.

"Intentan convertir a Maricarmen en una especie de símbolo de la izquierda"

Ramírez ha criticado especialmente los intentos de presentar el caso como un símbolo de un determinado espacio político.

"Lo digo por todos esos jaleamientos ideológicos de la izquierda al intentar convertir a Maricarmen en una especie de símbolo de la izquierda para que vaya la gente a manifestarse contra el ático de Ayuso, que es mezclar churras con merinas", ha asegurado.

El propio Pedro Sánchez responsabilizó a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital de no haber evitado el desahucio. El presidente del Gobierno llegó a acusar a sus responsables de estar "más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos de 200 metros con terraza" que en ayudar a personas vulnerables.

Desde la Comunidad y el Ayuntamiento, por su parte, se ha responsabilizado al Gobierno central de no haber modificado durante estos años la legislación que regula situaciones como la que ha terminado afectando a Maricarmen.

"Creo que hay una profundísima hipocresía moral, porque todos los que podían trabajar para que esto no hubiera sucedido no lo han hecho", ha afirmado Ramíerez.

Para el periodista, el cruce de acusaciones posterior al desahucio sirve ahora para desplazar las responsabilidades: "Se están tirando los trastos unos a otros para ocultar su ausencia de trabajo en todo este tiempo".