Dani Alves pasará el fin de semana en prisión

El pasado miércoles, la Audiencia Provincial de Barcelona alcanzó un acuerdo para avalar la libertad bajo fianza de Dani Alves, que podrá abandonar la prisión de Brians 2 a cambio del abono de un millón de euros. Sin embargo, dos días después de este anuncio, el entorno de Alves no ha conseguido movilizar la cantidad indicada en los plazos marcados por la Audiencia; por tanto, el futbolista tendrá que permanecer en el centro penitenciario todo el fin de semana.

La defensa del futbolista pidió una prórroga 'in extremis' para realizar la transferencia, que no sirvió para que el futbolista abonase la cantidad indicada. Hasta el lunes, cuando reabra la oficina de la Audiencia de Barcelona, no se podrá efectuar el abono que permitirá a Alves abandonar los muros de la prisión.

Dificultades para abonar el millón

El pasado 22 de febrero, Alves fue condenado a cuatro años y medio de prisión - después de un año en prisión preventiva- por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, el 30 de noviembre de 2022. Sin embargo, el mismo tribunal que dictó esta pena considera que el riesgo de fuga es bajo, y permitirá la libertad condicional del exfutbolista, que tendrá que entregar su pasaportes español y brasileño y comparecer todas las semanas en la Audiencia de Barcelona.

Este mismo tribunal será el encargado de tramitar el auto que hará efectiva la excarcelación de Alves, si el próximo lunes entrega el dinero entre las 9:00 y las 14:00, coincidiendo con el horario de oficina de la Audiencia. A pesar de su elevada fortuna - que se estima de 55 millones de euros-, Alves parece estar teniendo problemas para reunir la suma: ninguna de las gestiones que ha efectuado con familiares y entidades bancarias por el momento ha dado frutos.

Cabe destacar también la cancelación de numerosos patrocinios deportivos con el futbolista y la extinción de su contrato con el equipo Pumas de México, que se impulsó después de su condena por agresión sexual.

El padre de Neymar se ha negado a pagar la fianza

EFE hace referencia no únicamente a la dificultad de transferir una cantidad tan elevada, sino al daño reputacional que puede conllevar para cualquier entidad realizar un préstamo para pagar una fianza por un delito de violación. Ni siquiera el padre de su excompañero Neymar Da Silva - que colaboró en el pago de los 150.000 euros de indemnización a la víctima - se ha mostrado favorable a apoyar al exfutbolista en el pago de la fianza.

"Espero que Daniel encuentre junto a su propia familia todas las respuestas que busca. Para nosotros, para mi familia, el asunto terminó", ha indicado en un comunicado al respecto el padre del jugador del París Saint Germain.

La situación de legal de Neymar ha llegado incluso al campo de la política, pues el presidente del país natal de Alves, Lula da Silva, se ha manifestado sobre esta decisión de la Audiencia: "El dinero que tiene Alves, el dinero que alguien podría prestarle, no puede redimir la ofensa de un hombre hacia una mujer que él violó".