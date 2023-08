¿Cuánto tiempo puedo dejar a mi perro solo en casa? Esto dice la nueva Ley animal

Tener un perro como mascota es una responsabilidad, ya que el animal exige no solo unos cuidados para que se mantenga saludable, si no tiempo para pasar con él, jugar y darle cariño. Sin embargo, a menudo el trabajo y la rutina obligan a pasar mucho tiempo fuera de casa, dejando solo a la mascota durante más horas de las que serían convenientes. Horas en las que no está vigilado, y por tanto, es difícil saber como se encuentra.

La nueva Ley de Bienestar Animal, que entra en vigor el próximo 29 de septiembre, establece cuál será a partir de ahora el tiempo legal que podrá estar una mascota sin supervisión.

¿Cuánto tiempo podrá quedarse un perro solo en casa?

Según la ley, una mascota podrá quedarse sin supervisión en el hogar durante 3 días consecutivos. Esto se aplica a gatos, hurones y otras mascotas permitidas, pero no es el caso de los perros. Para los canes, este tiempo se reduce a 24 horas. Aquellos que lo incumplan, se enfrentan a multas de hasta 10.000 euros.

La excepción a esta regla incluye a los perros de trabajo, como pastores, perros policía, perros de asistencia y otros. Estos perros podrán superar el día solos siempre que lleven implantado un microchip de identificación y dispongan de un lugar donde guarecerse del mal tiempo.

En cualquier caso, estos máximos deberían tomarse como situaciones excepcionales. Según los expertos, lo recomendable es que un perro adulto no esté más de 6 a 8 horas solo. En el caso de cachorros, no deberían superar las 2 horas sin vigilancia, y en el caso de perros ancianos, de 2 a 6 horas, según las necesidades que tengan.

Por qué no es bueno dejar a un perro solo muchas horas

De acuerdo con los estudios, dejar a un perro sin vigilancia durante muchas horas aumentará sus niveles de tristeza, aburrimiento y ansiedad. Además, se sentirá obligado a hacer sus necesidades en casa, lo que de nuevo aumentará su estrés, consciente de que está mal. También podría desarrollar problemas de conducta, como ladrar, llorar o romper cosas sin motivo.

¿Y si no tengo otra opción?

Lo recomendable antes de pasar un tiempo alejado de la mascota, es dar un largo paseo con ella y asegurarse de que ha hecho sus necesidades, confirmar que tiene acceso a agua fresca y comida en casa, y dejarle algo con lo que pueda distraerse si se aburre.Si se ha portado bien, también es buena idea premiarle a la vuelta.