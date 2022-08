Cuánto tarda en llegar una multa si te pilla un radar en la carretera

La mayoría de sanciones por infracciones como circular bajo los efectos del alcohol o conducir hablando con el móvil se notifican al instante. A partir de este momento, el conductor puede pagar la sanción para beneficiarse del 50 por ciento de descuento o presentar alegaciones. Pero las multas por exceso de velocidad, sobre todo cuando te pilla un radar instalado en un pórtico, no se suelen notificar al momento.

De media, la notificación de las multas de la DGT suele tardar entre una y tres semanas en llegar a casa del infractor. Si se cumple más de un mes desde que crees que cometiste la irregularidad, lo más seguro es que por lo que fuese no te haya pillado el radar, o que no fueras tan rápido como pensabas. Hay que tener en cuenta siempre que existe un margen de error.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que el plazo de prescripción de las infracciones leves es de tres meses y las graves o muy graves, de seis meses. Por lo tanto, si transcurridos seis meses no recibes la notificación, puedes estar seguro de que no tendrás que hacer frente a ninguna multa, ya sea porque no has cometido infracción alguna o porque ésta ha prescrito.

Cómo saber si tengo multas de tráfico de la DGT

Hasta hace relativamente poco, sólo podías saber si tenías multas de tráfico consultando consultar el Boletín Oficial del Estado (BOE) o esperando a que te llegase la notificación de la multa por correo postal. Ahora, con las nuevas tecnologías, puedes consultar esta información de una forma más rápida y sencilla desde cualquier parte del mundo gracias a los dispositivos móviles e Internet.

Las multas impuestas por la DGT que no se te hayan podido notificar en tu domicilio por estar ausente o por cambio de dirección se publicarán en el tablón de edictos electrónico TESTRA y también en el Tablón Edictal Único del BOE (TEU). Las sanciones publicadas en TESTRA y en el TEU se considerarán como notificadas 20 días después de su publicación.