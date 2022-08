Cuánto cuesta recargar el aire acondicionado del coche

Durante el verano el aire acondicionado se convierte en una herramienta fundamental e indispensable cada vez que nos subimos al coche. Pero esta, como todo, no es infinita, y debemos saber que hay que revisarla y recargarla cada cierto tiempo para que siga enfriando el vehículo de manera correcta.

Es conveniente revisar el aire acondicionado todos los años y realizar un mantenimiento cada dos. Uno de los síntomas que nos puede dar pistas de que algo no funciona como es debido es el olor a humedad al conectarlo. Si el coche no enfría bien, será necesario rellenar el gas del sistema de ventilación y comprobar que no existe ningún tipo de fuga.

Los mecánicos recomiendan activarlo al menos una vez al mes durante 15 minutos para evitar averías en el aire acondicionado y advierten de que si es necesario recargarlo cada año convendría comprobar si existe fuga alguna. También avisan de que lo ideal es mantenerlo en una temperatura media que oscile entre los 22 y los 24 grados.

A pesar de todo esto, una falta de potencia en el aire acondicionado también puede deberse a otro tipo de problemas. Uno de los más habituales es la obstrucción del filtro del habitáculo, una avería mucho más barata de solucionar.

El precio de esta recarga variará en función del tipo de gas que necesite nuestro coche. Lo más habitual es un precio de entre 60 y 70 euros, aunque en algunos casos, especialmente en los coches posteriores a 2017, podría llegar a costar hasta 150 euros.