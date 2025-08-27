Una creadora de Onlyfans cuenta la increíble cifra que ganó en un año: "Casi lo mismo que LeBron James"

Sophie Rain, conocida por sus contenidos en TikTok y OnlyFans, sorprendió a millones al mostrar en plena entrevista con el popular youtuber David Dobrik el balance exacto de sus ingresos: 82,9 millones de dólares en solo doce meses, según lo mostrado en pantalla y confirmado por ella misma.

La joven, que apenas supera los veinte años, confesó que nunca imaginó escalar tan rápido en el mundo de las redes, ni alcanzar cifras que la ponen en competencia directa con los mayores referentes del show-business y el deporte internacional.

Ganancias que desafían récords

El dato causó revuelo porque los 83 millones de dólares obtenidos por Rain en OnlyFans se acercan, e incluso compiten, con el sueldo de algunas estrellas del baloncesto como el legendario LeBron James. Pero lo más llamativo es que esta suma no se refiere al salario del jugador de 40 años, 52 millones de dólares, si no a la cantidad que supuestamente genera a través de sus empresas y los contratos de patrocinio.

La creadora relató que al principio "nadie me creía", y que llegó a temer que el éxito fuera efímero: "Estoy paranoica de que todo esto pueda desaparecer mañana", reveló ante las cámaras de Dobrik. El influencer norteamericano, acostumbrado a entrevistar figuras del entorno digital, admitió su asombro ante la cifra y le aseguró que "ochenta y dos millones de dólares no desaparecen así como así".

El fenómeno OnlyFans y su impacto

La proyección del portal de contenido exclusivo ha permitido que figuras como Sophie Rain superen en ingresos a artistas, deportistas e incluso a otros creadores consolidados del sector. En apenas dos años, Rain había acumulado ya 50 millones de dólares, pero el salto del último año ha duplicado sus ganancias y la ha convertido en un auténtico fenómeno mediático.

En términos de ritmo, Sophie Rain ha llegado a ingresar hasta 26 mil dólares por hora, lo que equivale a cuatro veces el salario medio mensual de un trabajador estadounidense, poniendo en evidencia el potencial económico de las plataformas de suscripción y sus nuevos ídolos digitales.

Entre la fama repentina y la vida cotidiana

La inquietud principal de la influencer no pasa por el dinero, sino por la imprevisibilidad de su nueva realidad: "Es tan abrumador que tengo miedo de que desaparezca de golpe", repite, consciente de que todo depende de una audiencia que puede cambiar de preferencias de un día para otro.

Dobrik, por su parte, le animó a disfrutar del presente y reconoció que el fenómeno OnlyFans sigue redefiniendo el concepto de celebridad y éxito en tiempos de redes sociales.