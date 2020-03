¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?

Los más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos, también puede ocasionar diarrea o dolor abdominal. La mayoría de los casos presentan síntomas leves.

En los casos más graves: neumonía, dificultad para respirar, fallo renal e incluso, muerte. Generalmente, este tipo de casos ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, pulmón o problemas de inmunidad.

¿Cómo afectaría a las mujeres embarazadas, que tengan intención de hacerlo o lactantes?

Respecto a cómo deben actuar las mujeres embarazadas, que pretendan estarlo o lactantes, o si tienen que tomar alguna medida más específica que las recomendadas por el Ministerio de Sanidad, apenas hay información al respecto.

Según ha explicado Ignacio López Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra, a Onda Cero, hay un estudio preliminar que se realizó a nueve embarazadas infectadas donde ninguna desarrolló neumonía grave ni falleció. Todas dieron a luz y no hay evidencia de infección intrauterina, es decir, mujeres embarazadas con infección por el coronavirus han dado a luz bebés sanos y no infectados. Aunque no se detectó el virus en la leche materna, se sugiere que si está infectada no amamante al bebé.

También, desde la Federación de Asociaciones de Matronas de España han confirmado a Onda Cero que su presidenta, María Jesús Domínguez, está trabajando con el Ministerio de Sanidad para elaborar con "carácter urgente" un protocolo de actuación para mujeres embarazadas y lactantes con respecto al coronavirus.

¿Cómo afecta el virus a los niños?

Según López Goñi, menos del 1% de los casos ocurren en menores de 10 años y los síntomas son tan leves que quizá pase desapercibido, aunque asegura que dependerá también de si el niño tiene patologías previas.

Por su parte, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ha especificado que todavía no hay información suficiente respecto al modo en que esta enfermedad afecta a los niños, aunque sí se sabe que cualquier persona puede infectarse a cualquier edad. Se han dado pocos casos en niños, y no son la población de riesgo.

El Ministerio de Sanidad ha divulgado una infografía para los padres en la que explica cómo deben informar a sus hijos sobre el coronavirus. Les insta a hablarles con total normalidad y explicarles la situación, al tiempo que les recomienda que, si tienen síntomas, se lo comuniquen a un adulto.

¿Cómo se contagia?

Es por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. El nivel de contagio depende de la cantidad de virus en las vías respiratorias.

Estas secreciones infectarían a la persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros.

Según el conocimiento actual, las personas que no presentan síntomas no transmiten la enfermedad.

¿Cómo me puedo proteger?

- Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno.

- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.

- Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso.

- Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo una distancia de un metro aproximadamente) con otras personas.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

- No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los alimentos, para evitar esta infección.

Las personas mayores o inmunodeprimidas, ¿deben tomar medidas adicionales?

Según asegura el experto microbiólogo, Ignacio López Goñi, deben seguir las indicaciones de Sanidad: buena higiene de manos (lavado con agua y jabón), cubrirse boca y nariz al toser o estornudar en el codo o pañuelos desechables, evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos, evitar contacto cercano con otras personas que puedan estar infectadas, evitar lugares con mucha gente y al menor síntoma, avisar al médico.

¿Son útiles las mascarillas? ¿Debo usarlas?

Las mascarillas de tipo quirúrgico son para evitar la salida de partículas, de esas gotículas que emitimos al hablar, toser o estornudar -en las que puede viajar el virus-. Son, por tanto, para las personas infectadas para que no diseminen el virus. También deben emplearlas las personas que están al cuidado o conviven con personas infectadas y el personal sanitario. Si uno está sano, no tienen sentido usar estas mascarillas. Si se humedecen pueden perder efectividad, por eso hay que cambiarlas con regularidad.

Otras mascarillas, la denominadas FPP3, tienen una capacidad de filtrado que evita la entrada de partículas. Son las que debe usar el personal sanitario en contacto con estrecho con las personas infectadas, más expuesto.

Únicamente deben usarse en aquellas situaciones en las que se considere necesario porque un uso inadecuado puede contribuir a un desabastecimiento de las mismas en las situaciones para las que están indicadas.

¿Cada cuánto hay que lavarse las manos? ¿Por qué es tan efectivo el agua y el jabón?

Según explica López Goñi, el lavado de manos tiene que realizarse con frecuencia y lo más eficaz es el agua y el jabón. ¿Por qué? "Este tipo de virus están rodeados por una envuelta de lípidos y el jabón desnaturaliza los lípidos, deshace esa envoltura y el virus se inactiva".

Respecto al gel de hidroalcohol tiene el mismo efecto, pero el jabón es más eficaz. Lo mejor es usar agua y jabón frecuentemente y el gel de hidroalcohol en casos puntuales. Otros geles desinfectantes con sustancias antibacterianas no tienen el mismo efecto.

Si vivo en una zona aislada, ¿puedo salir a hacer la compra?

López Goñi asegura que eso depende de las recomendaciones que haya dado el Ministerio de Sanidad. Pero, por ejemplo, cuando China decretó la cuarentena en las zonas afectadas, dio a los ciudadanos una hora al día para salir a hacer la compra.

¿Hay que desinfectar las superficies? ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en ellas?

El experto considera que sí es necesario desinfectarlas y que el virus podría sobrevivir desde unas horas hasta algún día en superficies. No obstante, asegura que va a depender mucho del tipo de superficie y de las condiciones ambientales.

Alta temperatura ambiental, falta de humedad y rayos ultravioleta de la luz solar inactivan al virus. También puede ser inactivado de las superficies de forma eficaz con una solución de etanol (alcohol al 62-71%), peróxido de hidrógeno (agua oxigenada al 0,5%) o hipoclorito sódico (lejía al 0,1%), en solo un minuto.

¿Cómo afecta la temperatura al virus?

Según Ignacio López Goñi, sí le afecta aunque no se sabe a ciencia cierta cómo se comportará este virus concreto: "lo que podemos esperar, y sería lo deseable, es que acabara desapareciendo conforme las temperaturas y horas de luz aumenten".

¿Debo preocuparme si alguien a mi lado estornuda, tose o dice que tiene fiebre?

"Precaución, sí. Pánico, no", asegura López Goñi. Según él, hay varias decenas de virus respiratorios que producen síntomas similares.

¿Existe un tratamiento para el coronavirus?

No uno específico, pero se están empleando algunos antivirales que han probado cierta eficacia en estudios recientes. Existen, no obstante, muchos tratamiento para el control de los síntomas, por lo que la asistencia sanitaria mejora el pronóstico.

Al ser una infección producida por virus, los antibióticos no deben ser usados como un medio de prevención o tratamiento.

