La contundente respuesta de María Jiménez a si haría un acto feminista con Irene Montero: "¿Esa quién es?"

La cantante María Jiménez ha criticado durante una entrevista en El Español a la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, y se ha pronunciado sobre el feminismo moderno representado por el partido Podemos. Además, la artista ha recordado sus inicios en el mundo de la música; ha hablado sobre su relación con el rey emérito, Juan Carlos I, entre otros temas.

A mí lo que diga Irene Montero me da igual

Al ser preguntada por los comentarios machistas que recibía cuando ella comenzó su carrera musical, en contraposición con el feminismo moderno y, en concreto, sobre la ministra Montero, la cantante ha respondido con ironía: "¿Esa quién es?". Y, tras aclararle que se están refiriendo a la titular de Igualdad se pone seria y espeta: "Pues Irene Montero que haga lo que le dé la gana, pero estamos bien, ¿no?"

Asimismo, Jiménez asegura que Montero "es muy guapa", pero sostiene: "A mí lo que diga Irene Montero me da igual. Yo pienso en mi vida, no en la de los demás, ¿no tiene que ser así?". Por otra parte, alega que para ella, "la mujer y el hombre son iguales", y que no hace distinción en absoluto.

¿María Jiménez iría a una campaña feminista con Irene Montero?

Además, la periodista ha aprovechado el tema para preguntarle a la cantante por qué le diría a Irene Montero si te llamara mañana para hacer una campaña feminista, María Jiménez ha confirmado: "Que cuánto me va a pagar, eso le diría. ¡Así de sencillo! Pero ésta… Ésta llamará a otra gente".

Yo soy monárquica y mi rey siempre fue Juan Carlos

Por otro lado, María Jiménez confiesa ser monárquica y, especialmente, partidaria del rey emérito, "mi rey siempre fue Juan Carlos, claro. Bueno, ahora el hijo, pero un poquito menos", declara. Jiménez recuerda la ilusión que le hizo cuando conoció al rey Juan Carlos: "Me invitó a la Zarzuela y me cogió por el brazo y empezó a darme vueltas por palacio. Yo sofocada perdida".