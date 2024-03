La contundente respuesta de Antonio Resines cuando le preguntan por la Sanidad Pública: "La apoyo porque soy normal, no gilipollas"

Antonio Resines pasó una de sus peores experiencias en 2021 cuando se contagió de Covid-19 y tuvo que permanecer ingresado más de un mes en la UCI del Hospital Gregorio Marañón debido a una neumonía bilateral grave. En total, estuvo 48 días ingresado, 23 de ellos en coma.

Desde que le dieron el alta, el actor ha querido compartir su experiencia, las anécdotas que vivió durante el tiempo que permaneció en el hospital y las secuelas que le quedaron. Además, desde entonces no ha dudado en defender abiertamente la Sanidad Pública, ya que sin ella "no estaría vivo".

En una entrevista en Fotogramas publicada en TikTok, el actor ha contado nuevamente lo que vivió en el hospital cuando salió de la UCI en febrero de 2022:

"Cuando salí de la UCI en febrero del 2022 significaba que me iba a curar. Aunque estaba mal -no me podía mover ni andar, tenía puesto nada más que gafas para el oxígeno-. Después de todo lo que me pasó, salir de ahí no se me olvidará nunca porque vi lo que había en la UCI de verdad, vi el horror", ha explicado el actor que después ha querido enarbolar la bandera en defensa de la Sanidad Pública:

"Por eso, cuando alguien me dice que por qué apoyo la sanidad pública, le digo que porque soy una persona normal, no un gilipollas como tú", ha asegurado.

El vídeo de Antonio Resines en defensa de la Sanidad Pública