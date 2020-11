Confinamiento y nuevas medidas por coronavirus en Madrid y en España: casos y última hora de la Covid-19

Madrid no descarta medidas obligatorias de ventilación en lugares públicos

La Comunidad de Madrid no descarta adoptar en las próximas semanas medidas de carácter obligatorio para una adecuada ventilación de los lugares públicos, no solamente los establecimientos de hostelería, y aconseja trasladar la vida social al exterior en la medida de lo posible. La Comunidad de Madrid no prevé cerrar el sector de la hostelería por ahora, ante la falta de evidencia científica sobre el efecto de esta medida.